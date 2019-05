Falta de peritos limita investigación de Fiscalía en caso de colusión

Síguenos en Facebook

El juez de Investigación Preparatoria de Huancavelica, Omar Ramírez, aprobó ocho meses más de investigación que solicitó la Fiscal para un caso de colusión que tiene cinco imputados, entre ellos, funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) del año 2012.

Al Ministerio Público solo le falta una pericia contable para definir si hay o no delito, sin embargo, para el fiscal Andrés Astovilca Chipana, la carencia de peritos limita la investigación.

SIN PERITOS. El fiscal explicó que pidió ocho meses más porque les falta una pericia contable y que actualmente carecen de peritos.

“Ya es más de un año que la Fiscalía Anticorrupción no cuenta con un perito contador, y más de cuatro a cinco años que no contamos con un perito valorizador. Al no contar con estos profesionales es que nos dificulta la investigación. La falta de peritos nos limita, y puede llegar a existir el riesgo de sobreseimiento de los casos”, agregó Astovilca.

PRÓRROGA. Debido a que el caso fue declarado complejo, el magistrado decidió aumentar el plazo de la investigación por ocho meses más.

Este caso trata de una adquisición de equipos que realizó el GRH en el año 2012 y que presuntamente se habrían sobrevalorado los productos.

“Lo que nos faltaría sería determinar si existe está sobrevalorización o no”, dijo el representante de la Fiscalía.

Cabe señalar que para el 21 de diciembre del año 2019 es el tiempo límite y la Fiscalía deberá formular la acusación o pedir el archivamiento del caso.