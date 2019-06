Fiscal en materia ambiental: “No se encontró mercurio, sí un poco de aluminio”

Síguenos en Facebook

Javier Alexander Córdova Córdova, es el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huancavelica, y tras revisar los casos de la carga laboral que tenía la anterior fiscal, Vanessa Isabel Ferrer Millán (falleció en accidente de tránsito), Córdova informó sobre tres casos puntuales: el resultado del examen al agua por el caso de presunto mercurio, el estado del exbotadero del centro poblado de Pampachacra y las condiciones en que está el camal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH).

¿Hay mercurio en el agua que consume la población de Huancavelica? A causa de las denuncias que ha presentado la población sobre la posible presencia de mercurio en el agua, la Fiscalía ha realizado una investigación con colaboración de otros entes competentes en relación al agua, como es el caso de la ALA (Autoridad Local del Agua), la DIRESA (Dirección Regional de Salud) de Huancavelica y otros, quienes han presentado los informes donde se puede descartar la existencia de este metal en el agua.

¿Eso quiere decir que el agua cumple con los estándares permitidos para el consumo del agua? Si bien las muestras no han presentado mercurio, lo que sí se halló es un mayor porcentaje de aluminio en el agua. De acuerdo al informe emitido por la DIRESA de Huancavelica, la cantidad de aluminio encontrado en el agua es de 0.278 cuando su estándar es de 0.2%. Por lo que se descarta la presencia de mercurio pero sí existe un elevado porcentaje al estándar del aluminio.

¿Qué acciones se está tomando a raíz de este resultado? Debido a este resultado (del aluminio) ya se ha iniciado una investigación. Incluso se están realizando pruebas a otras muestras para verificar si la cifra del aluminio en el agua sigue elevada. Mas podemos decir que no hay alarma sobre al agua y es apta para el consumo, no obstante, presenta un riesgo que debe ser solucionado. En el agua hay varios metales, y para que sean inocuos (que no hacen daños), deben mantenerse al margen de los estándares permitidos. Esta investigación seguirá, y de acuerdo al grado de responsabilidad se adoptarán las acciones correspondientes.

¿Qué otros casos está revisando? También la Fiscalía de Medio Ambiente está llevando el caso del exbotadero del centro poblado de Pampachacra. La fiscal (Vanessa Ferrer) que estaba llevando este caso anteriormente, ha realizado diversas actividades de forma conjunta con las demás instituciones y entidades que están comprendidas en materia ambiental, y ha concluido con el archivamiento del caso dado que el botadero está inoperativo y la municipalidad (provincial de Huancavelica) está realizando el proceso de recuperación del área afectado de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Fiscalía. Asimismo, estaremos realizando las visitas inopinadas para verificar el avance de la recuperación del lugar.

Otras de las actividades que realizó la anterior fiscal fue la visita al camal de la MPH, ¿en qué estado se encontró? Según el acta fiscal, que obra del 05 de febrero del 2019, las condiciones en las que se encontraron no fueron las más óptimas ni las más adecuadas en el tema de salubridad. Con las principales autoridades se realizó esta inspección, como el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la ALA, los cuales hicieron sus recomendaciones por cada área respectiva.

¿Qué acciones a adoptado la MPH tras las recomendaciones? Luego del exhorto, tanto la municipalidad (provincial de Huancavelica) como el Gobierno Regional de Huancavelica están con un proyecto de inversión pública para que este camal se adecue a las normas técnicas respectivas. Dicho proyecto se llama “Mejoramiento del servicio del camal frigorífico con autorización y registro sanitario en las siete provincias del departamento de Huancavelica” y está valorizado en una suma que asciende a los 21 millones de soles. Como se sabe el proyecto es a largo plazo y mientras tanto la municipalidad está adoptando las recomendaciones para subsanar las observaciones que se realizaron durante la inspección.

¿Cuáles son sus palabras para la población huancavelicana? Vamos a sacar adelante todos los casos, no solo los que hemos informado, sino también casos como de canteras ilegales, depredación de flora y/o fauna, vamos a visitar las reservas que existan; seremos una Fiscalía activa. En cada caso se va a investigar para determinar la responsabilidad, que puede ser por acciones dolosas o culposas.

Cabe precisar que Córdova en el año 2014 inició sus labores en la Fiscalía de Ucayali. También trabajó en varias sedes del Poder Judicial. Asimismo, el 24 de mayo del 2019, Córdova asume como fiscal en Huancavelica, tras el fallecimiento de la fiscal Ferrer quien el 19 de febrero del 2019 murió en un accidente de tránsito.