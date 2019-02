Fiscal investiga caso de irregularidad en obra urbana de Yauli

Síguenos en Facebook

El Ministerio Público de Huancavelica investigará ocho meses más a Niel Edwin Bastidas Salazar (37) por una presunta irregularidad en la ejecución de la obra “Mejoramiento del ornato en el centro urbano de la localidad de Yauli”.

Así lo dispuso el magistrado de Investigación Preparatoria, Waldo Gonzales, a pedido de la Fiscalía.

CASO. La obra se ejecutó del 08 de febrero al 21 de abril del año 2017, y con contrato N° 158-2017/MDY, Bastidas asume como residente de la obra de la comuna de Yauli.

Según el argumento presentado por la Fiscalía en la última audiencia, Bastidas es investigado porque siendo residente de la obra antes mencionada habría incumplido en sus funciones. Habría hecho pasar subpartidas (trabajos específicos de la obra) que no se han realizado o que no se han ejecutado al 100%, y que habría aprobado el pago de trabajos que no se realizaron.

Es por ello, que el exresidente, está siendo investigado por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso en agravio de la Municipalidad Distrital de Yauli.

En la última audiencia, la Fiscalía solicitó a la Corte la ampliación del tiempo de la investigación por el plazo de ocho meses.

Esto fue evaluado, por el juez Gonzales quien resolvió declarar fundado el pedido del Ministerio Público por el tiempo solicitado.

De acuerdo a la carpeta fiscal, la obra del municipio distrital de Yauli está valorizado en 412 mil 304.93 soles.