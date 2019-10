Fuego cruzado entre gobernador y consejera por viaje a Europa

Síguenos en Facebook

El anunciado viaje de Maciste Díaz Abad a China e Italia, desató la polémica, entre el gobernador regional y la consejera Maritza Ravelo, quienes mostraron posturas totalmente opuestas y se lanzaron "dardos".

"Considero que no es oportuno, pues de sus anteriores viajes no hemos visto resultados concretos, además debería concentrarse en la ejecución presupuestal. No hemos llegado ni al 29% y ya estamos a puertas de noviembre, en la región en está gestión tampoco tenemos iniciados proyectos de riego, sin proyectos no se va a garantizar ningún programa y menos una región orgánica", manifestó la consejera por Tayacaja. Justamente Ravelo, quien pertenece a las filas del Ayni, fue la única que votó en contra del viaje, en Consejo Regional.

RESPONDE. Por su parte, Maciste Díaz, mostró su molestia por estas declaraciones y no se quedó callado. "La consejera está opinando como integrante del Ayni y no como consejera, ni evaluando la parte técnica. Yo estoy yendo a trabajar y no de viaje de placer", indicó Díaz Abad.

"No se puede hablar por hablar, me parecen inauditos sus comentarios, primero dice que está bien, luego vota en contra, eso es porque tiene que satisfacer los apetitos políticos de Leoncio Huayllani. Su estrategia es oponerse a todo, pero no piensa en el desarrollo de Huancavelica, eso es lamentable", consideró el gobernador.

Agenda

El viaje de Maciste a Italia y China está programado del 26 de octubre al 8 de noviembre para una misión comercial de cooperación técnica.