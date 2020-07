Esta es la segunda parte de la entrevista que le realizamos al gobernador regional de Huancavelica Maciste Díaz, quien dice que los alcaldes lo dejan solo en la lucha contra el COVID-19.

¿Se va a comprar una planta de oxígeno para la región?

Por supuesto que sí, ya hemos firmado ese convenio.

¿Desde cuándo está ese proyecto?

No sé qué buscará usted por allí, esas preguntas, creo que usted está buscando no sé qué.

La pregunta es concreta, desde cuándo está ese proyecto.

Ayúdenme a luchar por Huancavelica, con los brazos cruzados no pueden estar mirando desde el balcón lo que pasa. Me estás faltando el respeto le estoy diciendo qué están haciendo.

Preguntar desde cuándo está ese proyecto no es faltar el respeto, mucha población se pregunta

La población no, son los trols en las redes sociales. Desde un primer momento nos preocupamos por la compra de una planta de oxígeno, primero conversamos con la Universidad Católica, pero resulta que ahora no tienen autorización y están tercerizando, allí hemos perdido tiempo, ellos nos dijeron que en 15 días lo instalaban y nada, después había otras empresas que querían hacerlo en tres meses con una atingencia que demore la adquisición de los equipos. Aquí no necesitamos 5 m3, necesitamos mínimo 30 m3. Por intermedio de Cáritas vamos a comprar dos plantas de oxígeno, cada una de 20m3, estamos haciendo la orden de compra. Va a funcionar en el Hospital de Huancavelica.

¿Cuánto va a costar?

Aproximadamente un millón y medio a un millón 600 mil.

¿Lo ayudan los alcaldes en esa lucha?

Hasta el 30 de junio la mayoría de los alcaldes provinciales y distritales apoyaron, después de allí todos miran con los brazos cruzados, desde el balcón, miran qué pasa con el coronavirus

¿Qué llamado les haría?

No solo a las autoridades provinciales, también a los medios de comunicación, todos debemos unirnos, tienen que ayudarnos en la sensibilización.

¿Qué pasó con el laboratorio para que las pruebas moleculares se hagan aquí?

Íbamos a poner el laboratorio en Huancavelica, vinieron los del INS y dijeron que se tiene que construir un ambiente especial, mientras, va a pasar el tiempo.