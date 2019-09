Gobernador Regional responde cuestionamientos sobre distribución de donaciones

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, respondió sobre los cuestionamientos entorno a la distribución de donaciones y también sobre las bases del proceso para la adquisición de maquinarias en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Huancavelica.

DONACIONES. El mandatario regional aseveró que cuando llegue el informe lo revisará para luego tomar las acciones a realizar.

“Aún no me ha llegado el informe, pero hay que especificar en qué año se hizo la entrega de donaciones, ya que el año pasado entregaron a diestra y siniestra en el mes de diciembre, y quizás sea de eso, ya que este año, toda la distribución se está haciendo de acuerdo a las normas; otra cosa sería si alguien estuviera llevando los bienes a otro lado, pero no es eso”, dijo Díaz.

Las palabras del gobernador nacen de un informe que emitió la Contraloría acerca de las donaciones que fueron entregadas por el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) a diversas comunidades de la región, y entre los bienes, están papas precocidas, ropas, cuadernos, entre otros.

“Si hablamos de las papas (precocidas), las papas se entregó a toda la población, y como son productos perecibles, fueron distribuidos en la brevedad posible”, agregó la autoridad.

Asimismo, Díaz aseveró que en la entrega de las papas, su esposa, Blanca Matos, colaboró en la distribución. “Esto se tiene que precisar para que luego no existan malas interpretaciones o comentarios mal intencionados en algunos medios”, informó Díaz.

Sobre el cuestionamiento al proceso de adquisición de maquinarias, el gobernador exhortó a que presenten la denuncia si existen pruebas de dolo. “Si hay delito y tienen las pruebas, que hagan la denuncia, como debe de ser”, dijo el gobernador.