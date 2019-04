​Gobernador regional: “Se quieren resultados, no se descartan más cambios”

En la última sesión ordinaria del Consejo Regional de Huancavelica, la representante de la provincia de Huaytará, Micaela Emperatriz Sotelo Berrocal, informó a sus homólogos que el director de la Red de Salud de dicha provincia, Gustavo Moisés Ramírez Untiveros, fue retirado de su cargo debido a que no cumplía a cabalidad con sus funciones.

A esto, el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Alejandro Díaz Abad, explicó sobre el caso y no descarta que existan más cambios para mitad del presente año.

SEPARADO. Con resolución N° 261-2019, el mandatario regional dio por concluida la designación de Ramírez como director de la Red de Salud de Huaytará.

“Sobre el caso del director de la Red de Salud conversé personalmente con el gobernador, le informé, y el mismo gobernador asistió a la provincia de Huaytará. A esto el gobernador tomó una decisión de quitarle el cargo de confianza al director de dicha Red”, explicó la consejera.

Acotó: “En Huaytará se está fiscalizando, y no solo está este caso, sino también hay otro que ya estaré informando sobre otro caso que compete al sector de educación”.

“El funcionario no paraba en la oficina, sino aquí en Huancavelica, dizque haciendo gestiones, y resulta que esas gestiones lo pueden hacer otros y no él”, manifestó Díaz

Agregó: “El funcionario tiene que dedicarse a velar por la buena atención de salud a la población, tiene que estar en los centros y/o puestos de salud, viendo las necesidades, en eso tiene que estar y no en estar haciendo gestiones, el no es alcalde, no es autoridad, el alcalde provincial, distrital y el gobernador, son los gestores, los que gestionan”.

Asimismo, afirmó que lo único que pide a sus “hombres de confianza” es dar resultados positivos. “Lo que se quiere son resultados, y no se descarta que para mitad de año existan más cambios, porque lo que se quiere es que con los funcionarios corramos al mismo ritmo”, dijo el gobernador.

“Sorpresivamente, yo fui a Huaytará y no encontré al director y dije sabes que, este funcionario tiene que retirarse”, refirió Díaz.