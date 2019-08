Hallan viviendo en la indigencia a padre del director de agricultura

Síguenos en Facebook

Vecinos de un sector del distrito de Huando, observaban vivir en la indigencia a una anciano, que muchas veces no tenía para cubrir sus necesidades básicas, por ello dieron aviso a trabajadores de salud, quienes le dieron apoyo. Increíblemente el longevo es padre de un alto funcionario del Gobierno Regional Huancavelica.

El triste caso conmovió a los habitantes del sector de Cruzpata, ubicado en el distrito de Huando, pues observaban a Bernardo Olivares Percca (82), vivir en situación calamitosa y en el abandono.

Los moradores de ese lugar contaron que incluso en reiteradas ocasiones tenían que brindarle un plato de comida al octogenario al no tener recursos para cubrir sus gastos y pasaba hambre.

De esta situación tuvo conocimiento la asistenta social de la Red de Salud Huancavelica, quien junto al director de esta institución Darwin Vela, visitaron la zona, comprobando el estado lamentable en el que vivía el anciano, quien además presentaba desnutrición y deshidratación crónicas.

Luego de coordinaciones previas del sector salud, una ambulancia llegó a la morada de Bernardo y lo trasladó al nosocomio Zacarías Correa Valdivia, donde los especialistas le brindan un tratamiento integral, debido a que su salud está muy mermada.

PADRE DE FUNCIONARIO. Increíblemente el caso dio un inesperado giro, al conocerse que el longevo es el padre biológico del titular de la Dirección Regional Agraria, Augusto Olivares, aunque según versión del funcionario nunca se crió con él, no tuvieron vínculos afectivos ni personales e incluso durante muchos años creyó que estaba muerto.

VERSIÓN. “Detrás de lo ocurrido, hay una historia que forma parte de mi vida privada y la de mi madre, que no quisiera comentar, pero lo voy a hacer. Mi madre me crió y fue padre y madre para mí, al preguntarle por mi padre, ella me decía que había fallecido, pero luego de años y por indagaciones me entero de que el señor Bernardo que vive en Huando podía ser mi padre, lo que comprobé tiempo después”, cuenta Augusto Olivares.

El director agregó que las últimas veces que lo vio, fue hace aproximadamente hace 5 años atrás y comprobó que vivía en condiciones normales.

“Conocidos del señor me avisan que estaba en situación crítica en Huando, por ello hice las gestiones para que lo puedan trasladar a Huancavelica, estuve a su lado cuando ingresó al hospital. Cualquier cosa que haya ocurrido anteriormente yo dejo de lado, porque ahora necesita atención y yo me estoy haciendo cargo, en ningún momento lo he abandonado, pese a que no viví con él e incluso técnicamente no es mi progenitor, porque en la partida de nacimiento que yo tengo, mi padre es Bernardino Olivares Ticllacuri y el señor se llama Bernardo Olivares Percca, pero yo siento que es mi padre y ahora me estoy haciendo cargo por de él”, finalizó.