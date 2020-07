Ante el último anuncio realizado por del director del Hospital Regional de Huancavelica, en relación a las camas de hospitalización y medicamentos para los casos de COVID-19, el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Huancavelica, Gabriel Enríquez, está citando a las autoridades de la población a fin de dar solución a estas necesidades.

AFIRMA CARENCIA. Tras contactarse con galenos de la región Huancavelica, Enríquez afirmó que la región adolece de medicamentos para casos de coronavirus.

“El director del hospital Zacarías Correa Valdivia lo ha dicho claramente, ‘ya no hay espacio en el hospital, ya no hay camas en el hospital'”, lo mismo dijo el representante de la Dirección de Salud, “ya no hay camas para atender pacientes con COVID-19”, al igual que ellos, varios médicos nos han informado sobre estas carencias”, manifestó el ciudadano.

Acotó: “Frente a esto, no podemos permitir que nuestros hermanos de Huancavelica estén adoleciendo de medicamentos y de oxígeno a falta de una cama en los establecimientos de salud”.

El presidente de Asociación agregó que para hoy tendrán una reunión para la creación del Comando COVID del Pueblo. “Se está convocando a las autoridades de las comunidades campesinas, a los representantes de juntas vecinales, entre otros, a fin de crear este comando que tendrá de lema “El pueblo salva al pueblo”. Por otro lado exhorto al Gobierno Regional a que abastezca de medicamentos a los establecimientos de salud”.

Cabe señalar que a las 11:00 horas de hoy, está programada la reunión que está convocando esta asociación.