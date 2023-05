Cerca de 4 mil personas recibieron atención en la campaña médica “Chequéate Huancavelica”.

Así lo dieron a conocer desde la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, quienes detallaron que de las 3 mil 915 atenciones que brindaron en la jurisdicción de la Red de Salud de Huancavelica, un total de mil 312 pertenecen al Centro de Salud de Santa Ana, siendo el que más atenciones confirma.

La jefa de dicho centro de salud, Katty García Quinto, indicó que los grupos de edad más atendidos son los adolescentes, quienes acceden a las consejerías psicológicas, descarte de hemoglobina, colesterol, glucosa, triglicéridos, descarte de parásito y suplementación de sulfato ferroso.

En la población joven también realizaron evaluación de glucosa, triglicéridos, colesterol, VIH y otras.

Con respecto a los adultos mayores les dieron las especialidades de oftalmología y medicina general.

“Las personas no concurren cuando están sanas, no asimilamos que debemos chequearnos para no estar enfermos”, señaló García Quinto.

A su turno, el biólogo Ernesto Vila Hinojo del C.S. de Santa Ana, mencionó que en las especialidades dirigidas a los adolescentes comprenden atención en evaluación de glucosa, descarte de colesterol y triglicéridos, para descartar enfermedades de diabetes, anemia y sobre peso en estudiantes de nivel secundaria.

Vila Renojo precisó que en las atenciones realizadas no hay casos alarmantes.