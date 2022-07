Durante la celebración de los 190 años del colegio la Victoria de Ayacucho el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, llegó a la ceremonia y anunció la construcción del nuevo local, es más, se animó a decir que era probable que comiencen a construirlo dentro de poco.

Pasó un año, el colegio celebró a lo grande sus 191 años, ya se acabó la teleeducación, volvieron a las aulas y siguen recibiendo clases en el mismo local histórico, la ceremonia de puesta de primera piedra nunca ocurrió.

Ante esta situación, llamamos telefónicamente al consejero regional por Huancavelica Teobaldo Quispe Guillén, quien afirmó que es la crisis nacional e internacional la que afecta su construcción.

“Efectivamente el año pasado iba a comenzar la construcción de nuestra institución educativa emblemática, La Victoria de Ayacucho, pero, con un presupuesto de 86 millones, hubo convenios de parte del Gobierno Regional y el Municipio Provincial de Huancavelica para realizar a través de la ejecución de obras por impuestos. Resulta que se hizo el procedimiento de toda la cuestión administrativa para que ejecuten la obra, entonces, pasó a manos de Contraloría, que debían evaluar el proceso, estaba todo listo.”, afirmó Quispe Guillén.

Acotó: “Una de las situaciones que afectó esto es la crisis política del país; dos, el elevado costo de los materiales, comenzó a subir, la empresa que ganó no le permitió acceder al proceso, dijo gracias, no tengo seguridad en el país y me retiro, por eso decayó la ejecución de esta infraestructura educativa”.

Detalló que el costo de 86 millones era hasta antes de que inicie la pandemia por el COVID-19, luego, todos los precios de los materiales de construcción comenzaron a subir.

A su turno, el director de LVA, Ángel Gaspar Cortéz, manifestó que efectivamente se lanzó la licitación del plantel, pero, ni una empresa lo ganó.

“Nos entregaron la maqueta el 16 de julio del año pasado, lo que sucede es que esa fecha inyectaron un presupuesto de obra por impuestos, pero, eso, lo pusieron a licitación, en la licitación nadie aceptó”, afirmó Gaspar Cortéz.

Acotó: “Dijeron que había una empresa Óptica que, de 54 millones, había pedido que sea 86 millones, eso también le aceptaron, pero, denegó esa empresa, ahora, el presupuesto ha caído, en mayo ese presupuesto era desfasado, lo están actualizando”.

De la misma manera, el director del plantel manifestó que sostuvieron una reunión con el gobernador regional, Maciste Díaz Abad, a fin de buscar una alternativa para la construcción del centro educativo emblemático de Huancavelica.

“En la reunión nos dijeron que lo que vamos a hacer es buscar financiamiento de la propia OINFES del Ministerio de Educación o en todo caso del Ministerio de Economía y Finanzas; para el jueves nos confirmarán si para el 25 vamos o no a tener una reunión con el ministro de educación”, dijo el director del plantel.

Acotó: “Ya no queremos esa modalidad de obra por impuesto, al parecer ni una empresa va a agarrar, queremos otra modalidad de inversión, que sea directa, u otra que podamos encontrar y sea más factible para la construcción”.

En la maqueta de lo que debería ser el nuevo Colegio Nacional de Ciencias y Artes, La Victoria de Ayacucho se observa que habría 4 lozas deportivas, un estadio con tribunas, varios pabellones de aulas, juegos recreativos, entre otros.