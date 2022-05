Miles de maestros y niños conmemoraron el “Día de la Educación Inicial” en Huancavelica, pese a que el trabajo en este sector fue muy complicado durante la teleeducación decretada por la pandemia del COVID-19.

“Tras dos años de pandemia volvemos a las aulas, trabajamos de manera activa, los niños construyen su aprendizaje a través del juego, que les permite desarrollar sus actividades, destrezas, virtudes, capacidades, para desenvolverse en la sociedad”, manifestó Zaida Charapaqui Requena, especialista de educación inicial de la UGEL Huancavelica.

Dijo que muchos niños vuelven a la presencialidad con muchas actitudes diferentes, debido al encierro, al sufrimiento por la pérdida de familiares, entre otros; por lo que constituye un gran reto para las maestras deben hacer el control emocional de cada niño desarrollando diversas estrategias.

Acotó que el principal problema que tienen en la virtualidad es la falta de conectividad, ya que muchos docentes tuvieron dificultades para conectarse.

“En muchas comunidades no entran las llamadas, menos para trabajar con enlaces con el Meet, Zoom o Classroom, lo que ha hecho que sea imposible que se haga los juegos que los niños desarrollan en la presencialidad, le damos los juegos, pero, ¿Cómo saber si el niño desarrolla o no el juego?, la conectividad no nos permitía evaluar”, afirmó Charapaqui.

A su turno, especialista de educación inicial a cargo de los Programas no Escolarizados, Plácida Huamán Bendezú, afirmó que estos programas atienden en lugares donde no hay un servicio educativo en el nivel inicial, asimismo, coincidió que la virtualidad afectó bastante en el aspecto social y emocional de los niños.

Conmemoran 91 años desde que se fundó el primer jardín de educación inicial en el Perú.

En Huancavelica hay 275 jardines , 149 PRONOEIS, que albergan a 8 mil 500 estudiantes; 461 docentes y 149 promotores.