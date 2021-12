La Contraloría General de la República detectó que funcionarios de la Gerencia Sub Regional de Acobamba entregaron dinero a trabajadores de la entidad de manera ilegal.

Ello ocurrió entre los años 2014 al 2020, hecha en la cual varios trabajadores de la referida gerencia sub regional recibieron montos económicos, los cuales estaban al margen de la normativa.

Por si fuera poco, también realizaron la rendición de cuentas en un plazo extemporáneo y en otros casos ni siquiera cumplieron con este proceso, es decir, se la llevaron sin rendir cuentas.

Ello se supo a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 042-2021-2-5338, emitido por la Contraloría, en el cual, advierten que existió la aprobación de 98 encargos internos que permitieron los desembolsos de fondos públicos de 671 mil 125 soles.

De dicho monto, 94 incumplieron lo establecido en la directiva de la entidad y directiva de tesorería.

De la misma manera, otros 32 no presentaron su rendición fuera del plazo, el cual no debe exceder los tres días de concluido el encargo y otros cuatro no cuentan con documentos de sustentación.

De los 98 encargos internos, ocho se encuentran pendientes de rendición, lo cual genera un perjuicio económico de S/ 57 641. 30 al Estado.

TAMBIÉN OCURRE EN GERENCIA SUBREGIONAL DE PAMPAS.

Acobamba no fue el único lugar en el que ocurrió este inconveniente legal, también ocurrió en Tayacaja, esta vez por el monto de 20 mil 173 soles.

Según se puede leer en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 038-2021-2-5338, durante el 2020, aprobaron encargos internos otorgados a personal de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja sin contar con la documentación necesaria.

Esto contraviene lo establecido a la normativa aplicable, afectando los principios de legalidad y eficacia; así como, el correcto funcionamiento de la administración pública.