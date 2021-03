Ayer el gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz, rechazó que exista un negociado entre él y su homólogo de Huánuco, Juan Alvarado.

Obra vial Cocha - Pampalanya. de la provincia de Castrovirreyna

Esto debido a que en las redes sociales está circulando que la empresa de los familiares de su homólogo habría ganado una obra en Huancavelica; y que, a su vez, la empresa de los familiares del gobernador ganó una obra en la región huanuqueña.

Asimismo, Díaz afirmó que solicitará la información sobre el caso de la obra en la que habría ganado la empresa de los familiares de Alvarado.

GOBERNADOR DE HUANCAVELICA RESPONDE SOBRE CASO

El gobernador de Huancavelica, no descartó el hecho de que sus familiares hayan ganado una obra en la región de Huánuco.

“Mis familiares, en este caso, mis hijos, no pueden hacer ningún contrato dentro de la región de Huancavelica; pero, fuera de la región, de acuerdo a ley, pueden hacer contrato con cualquier institución del sector público; entonces, este caso, es de un consorcio, no es solo la empresa de mis hijos”, dijo Díaz.

Agregó: “Y también, si los hijos del gobernador de Huánuco, si tienen una empresa pueden participar en convocatorias de otras regiones, la ley no lo prohíbe. Entonces, yo creo que aquí lo están malinterpretando, lo están satanizando y no me parece correcto, porque me están difamando y están difamando también a mis hijos”.

Asimismo, el gobernador afirmó que no hay negociado. “Yo rechazo esas especulaciones, porque no es mi costumbre hacer ese tipo de cosas, nunca lo hice, y siempre hago las cosas respetando a nuestro pueblo de Huancavelica”, expresó la autoridad.

Acotó: “Sobre la obra que habrían ganado los familiares del gobernador de Huánuco voy a solicitar la información para tener el tema claro”.

La obra en cuestión de Huancavelica es la vía vecinal Cocha - Pampalanya, de la provincia de Castrovirreyna.