El gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, anunció que tomará acción legal contra aquellas personas que usen su nombre o el de su familia.

TAMBIÉN PUEDES VER: Detectan perjuicio de más de 91 mil soles en Universidad Nacional de Huancavelica

Asimismo, siendo que ya se vive la temporada electoral, la autoridad regional instó a los funcionarios y servidores públicos a no usar bienes del Estado para las campañas.

GOBERNADOR DECLARA DURANTE Y DESPUÉS DE CEREMONIA

El anuncio fue durante su intervención en la ceremonia de recepción al nuevo director del hospital de Huancavelica.

“Usan mi nombre, el nombre de mi esposa, y eso no es correcto. Particularmente, conversé con el procurador y voy a empezar a denunciar a muchos, no solo aquí, sino en toda la región”, dijo Díaz.

TAMBIÉN PUEDES VER: Huancavelica acaba el mes con un fallecido

Asimismo, al terminar la ceremonia también reiteró su anunció. “Exhortar a todos los funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) y a todos los trabajadores que no se metan en problemas, porque el procurador va a realizar las denuncias correspondientes, porque utilizan mi nombre, utilizan el nombre de mis familiares, de mis hijos, y eso no es correcto”.

El gobernador también recomendó a los funcionarios y servidores que, si van a participar en la campaña electoral, que utilicen fondos de su propio peculio y no de los recursos del Estado.

“Si quieren apoyar, que sea con la suya, y no con los bienes del gobierno regional, como es combustible. Yo no aspiro a otro cargo ni nada por el estilo, a lo que aspiro es tener éxito en el cargo en el que actualmente estoy. Quiero salir por la puerta y no por la ventana”, dijo la autoridad.

TAMBIÉN PUEDES VER: 12 años de cárcel para prófugo por violación en Huancavelica

Cuarto año de gestión de Maciste Díaz como gobernador del GRH periodo 2019-2022.