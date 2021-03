Debido a la pandemia del COVID-19, para las clases de este año es indispensable el equipo logístico para los escolares de la región Huancavelica y del país. Ante esto, el Ministerio de Educación (MINEDU) están adquiriendo tablets, sin embargo, la Contraloría de la República del Perú ha evidenciado dos casos que podrían afectar la educación de varios estudiantes.

Director Regional de Educación de Huancavelica, Julio Sáez.

Asimismo, el titular de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica (DREH), Julio Sáez, informó que los tablets adquiridos por el MINEDU serán distribuidos a partir del 24 de marzo y que harán la revisión correspondiente. Asimismo, dijo que están elaborando un informe sobre duplicidad de estos equipos en algunas Instituciones Educativas (IE).

HALLAN RIESGOS EN ENTREGA DE TABLETS DE MINEDU

De acuerdo al Reporte de Avance de Situaciones Adversas N° 001-2021-OCI/0190-SCC, al 6 de marzo solo estaban listas para ser distribuidas 363 mil 101 tabletas o tablets (35% del total del 1 056 430) adquiridas por el MINEDU, las cuales ya han sido repartidas parcialmente.

Según este informe, el ministerio no habría concretado la distribución de más de un millón de tabletas o tablets que tienen proyectado entregar este mes a estudiantes y docentes de más de 20 mil instituciones educativas.

Asimismo, a través del Informe de Control Concurrente N° 5216-2021-CG/EDUC-SCC, identificaron el riesgo de que la entrega de los dispositivos electrónicos se realice sin cargadores solares, por lo que los escolares podrían recibir los equipos incompletos.

“ En Huancavelica hay dos tablets: las adquiridas por el Ministerio de Educación, y las del convenio Gobierno Regional con PRONABEC. Sobre el primero, no tengo mucho conocimiento porque del 24 al 28 (de marzo) se empezará la distribución; y sobre el otro, eso está en manos de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional ”, dijo Sáez.

Agregó: “Yo tenía conocimiento, por los noticieros nacionales, que algunas tablets no tenían los cargadores o los aplicativos correspondientes, pero en el ámbito local, aún no hemos tomado conocimiento, no obstante, estaremos vigilantes de que los equipos se encuentren completos”.

El director también informó sobre una duplicidad en la entrega de los equipos. “ Hemos evidenciado que en algunas instituciones se estaría beneficiando con tablets, tanto del MINEDU como del convenio, por lo que ya se está realizando un informe para que esta observación se llegue a subsanar ”, dijo Sáez.

Acotó: “El MINEDU tiene que entregar en Huancavelica 43 mil 93 tablets, de las cuales, se han entregado 4 mil 55, y del 24 al 28 de marzo, debe concretar los 39 mil 38 equipos restantes”.

28 de marzo del 2021, el MINEDU debe estar entregando las tablets al 100% en Huancavelica.