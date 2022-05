Una joven de 23 años, natural del distrito de Acoria, recibió el mejor regalo en el “Día de La Madre” y se convirtió por primera vez en mamá, luego de alumbrar a un sano bebé de sexo masculino.

FELIZ DÍA PARA JOVEN GESTANTE ACORIANA

Hilda S.H. (23) expresó su satisfacción y agradecimiento al personal de salud y afirmó que, un factor importante para el éxito del parto, fue asistir puntualmente a sus controles prenatales.

“Mi hijito ha nacido a las 8 y 48 de la mañana de ayer, no he tenido complicaciones y mi parto ha resultado normal, yo he asistido a todos mis controles en el establecimiento de salud y estoy segura que eso ha ayudado bastante”, dijo la joven.

La madre informó que su primogénito se llamará Mateo Elio, además instó a las gestantes huancavelicanas a seguir sus controles prenatales con regularidad y planificar su parto en un establecimiento de salud.

TAMBIÉN PUEDES VER: Óxido en columnetas de obra en Paucará

“Yo quisiera que todas las mamás, sientan la alegría que siento yo, por eso deben ser responsables y asistir a sus controles para que sus hijos nazcan sanos y fuertes”, alentó la madre primeriza.

“La paciente venía referida del Centro de Salud de Acoria, el parto no tuvo complicaciones, su evolución es favorable y el peso del bebé es de 2 kilos con 840 gramos”, dijo Isabel Jauregui, gíneco obstetra que atendió a Hilda.

Agregó: “Fue fundamental que la gestante asistiera a más de 6 controles prenatales, pues en ellos se identifica los factores de riesgo que pueden llevar a una patología materno fetal, por lo que nos permite prepararnos”.

TAMBIÉN PUEDES VER: Madre revive dolor tras ver agresión a su hijo en Huancavelica

Ocho partos institucionales fueron registrados en el Día de la Madre en la región de Huancavelica.