Hace cinco días, un niño de tres años, quien, junto a sus familiares, había consumido hongos no aptos para el consumo humano, había fallecido; y ayer, su madre, pese a la lucha en el hospital para seguir viviendo, murió debido a la misma causa.

Madre falleció ayer en cama UCI de hospital de Huancavelica.

Ante esto, los familiares recorrieron las calles de la ciudad de Huancavelica pidiendo la investigación de la muerte, tanto de la madre como del menor de edad.

DECESO DE MADRE QUE COMIÓ HONGOS

Eran más de las 11:30 horas de ayer cuando falleció Nilda Sullca de la Cruz (24) en una de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (OCI) del Hospital Regional de Huancavelica (HRH) “Zacarías Correa Valdivia”.

Familia realiza protesta.

“Era una paciente que tenía un cuadro de salud complicado, de unos 24 años de edad. Dentro del diagnóstico que se tenía era bastante reservado y en la mañana aún se encontraba en UCI. La paciente ingresó con intoxicación por consumo de hongos, lo que le ha causado una neumatosis intestinal y también una falla hepática aguda”, dijo Darwin Moscoso, director encargado del nosocomio, durante entrevista al diario Correo pasado el mediodía.

Agregó: “Hace unos 20 minutos me acaban de enviar un comunicado que la paciente acaba de fallecer recién. El motivo del deceso fue por un paro respiratorio, y vamos a emitir una alerta para evitar el consumo de setas que son dañinas para las personas”.

FAMILIARES DE MADRE PIDEN JUSTICIA

El padre de Nilda, Onofre Sullcaray López, manifestó que no cree que su hija haya sufrido esto solo por comer hongos.

TAMBIÉN PUEDES VER: Padres indignados por infractor libre en Huancavelica

“Ese hongo que crece en la puna nosotros consumimos desde nuestros ancestros, si es posible, ese mismo hongo yo me lo consumo y sé que no me va a pasar nada. No creemos que con esa intoxicación haya pasado todo esto”, afirmó el padre.