En entrevista con Correo Huancavelica, el candidato presidencial, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, propone para los agricultores “centrales de compra”, cuestiona la cárcel de Fujimori y responde a la presidenta del tribunal del Pacto Ético. Este domingo 11 de abril serán las Elecciones generales de Perú de 2021.

¿Qué propone para la agricultura?

En la agricultura hay mucho intermediario, lo llamo “intermediación perversa”, hay mucho acopiador que hacen lo que les da la gana, eso no pasa en EEUU, Francia ni Canadá, países que protegen a la ganadería. Vamos a instaurar centrales de compra para ellos.

¿Cómo solucionar el problema de la falta de organización para la exportación?

Por ejemplo, en varias regiones el problema de los alpaqueros se soluciona con una central de exportación lograrán asociar y tener una sola marca, como hace Colombia, los llevas a asociarse para tener productos homogéneos y similares, logrando un precio similar.

En Huancavelica tenemos el emblemático Tren Macho (TM), ¿Qué haría para mejorarlo?

Ese tema está tirado hace más de 20 años, el TM debe unirse hasta el Cuzco, un tren turístico, maravilloso, yo he hecho eso, invertí más de 1000 millones de dólares en el tren de Cuzco, Puno, Arequipa. Para el Tren Macho hay que hacer un ramal que llegue hasta Cuzco y darle un sentido turístico, ese tren lo han abandonado.

Pero, ¿No es más viable esa conexión con Ica o Ayacucho?

Tendría que ir primero a Ayacucho, luego a Cuzco, tienen conexión.

Actualmente hay un proceso en Prinversión del Tren Macho, ¿Lo ha leído?

Sí lo he leído, soy trenero, hay que revisar esto, estoy harto de los brasileros que todas las acciones público privadas estén en una mafia. hay que revisarlo, en Proinversión hay una corrupción tremenda, queremos cambiar el modelo para tener una ejecución rápida de las obras. Muchas las adendan los brasileros, alargan plazos.

¿Cómo reactivar la economía del dueño de un restaurante, bodeguero, del micro empresario?

Para que la economía se reactive tenemos que tener la vacuna, hay que viajar a Estados Unidos, pedirle a Biden que nos venda la vacuna. En el tema crediticio, hay un tema técnico, lo que era capital de trabajo con su tarjeta de crédito hay que patearlo a siete años, para que no quiebre la economía del Perú, la gente está entrando a Infocorp, hay un tema gravísimo, La salida es la reprogramación de toda deuda generada por la pandemia, la culpa no es del deudor. No vamos a trabajar con la CONFIEP, trabajaremos con la microempresa.

¿Qué le dirías a Huancavelica por las dos candidatas que no son de aquí?

No es un tema que lo impida alguna norma, si su familia es de Huancavelica y viven en Lima. La población sabe quién hace campaña y quién no. En Huancavelica tenemos a la número 2.

¿Indultaría a Alberto Fujimori?

No por lo siguiente, el señor tiene cárcel de lujo que ya quisiera cualquier preso peruano tener, si estuviera agonizando, allí sí, pero, yo lo veo activo , tiene un área grande para hacer sus actividades. Si estuviera con cáncer terminal, muriéndose, se trataría de un tema humanitario. El señor hizo mucho daño, sobre todo en sus últimos cuatro años de gobierno, yo lo he sufrido, te pedían plata para todo, corrupción absoluta. No está solo, su familia lo visita, tiene un régimen de excepción.

¿Aprobarías una ley sobre el matrimonio homosexual?

La palabra matrimonio es mater munus, “trabajo de mamá”, no voy a permitir que se transforme una institución que tiene papá y mamá. El tema gay fui claro, hay que tratarlo con cuidado, es un grupo de gente importante de nuestro país, son peruanos como tú y como yo. Se debe hacer una ley patrimonial, quieren dejar su herencia a sus parejas sentimentales, tienen todo el derecho, como cualquier peruano, allí el derecho en el Perú está mal hecho, tú puedes dar tu dinero a quien te da la gana.

Que la persona que te quiere te pueda auxiliar, ahora no hay un registro de auxilio mutuo, si hay una pareja que tiene afecto homosexual y no lo puede visitar. Con COVID cuánta gente murió sin ningún tipo de auxilio, la familia lo abandonó y la pareja sentimental no puede declarar. Antropológicamente el matrimonio es hombre y mujer, hay que protegerlo, proteger a la familia, lo básico, pero, los afectos también hay que considerarlos, hay que respetarlos. Prácticamente son dos temas, tema patrimonial y auxilio recíproco.

¿Qué diría sobre las declaraciones de Delia Revoredo, del Tribunal de Honor del Electoral, quien afirmó que no cree que represente usted a un sector de la población.

Por la señora Revoredo no tengo el menor respeto, es la típica comunista caviar que han destrozado y robado al Perú. Ella siendo del tribunal, ¿Cómo va a pronunciarse de esa manera?, con eso queda descalificada, Es como si un juez se pronuncie sobre una persona, para mi es una pobre señora, la conozco perfectamente, activista, comunista caviar, es parte de esta mafia que está en el poder y han destrozado al país. La señora es presidenta de un tribunal, de honor todavía. Es la gente que trabajó todo el tiempo con los caviares, hacen que el Perú esté como esté, ¿Cómo una presidenta del tribunal va a pronunciarse sobre una persona. No te parece que no puede adelantar opinión. ¿Qué juez en el mundo adelanta una opinión sin proceso?

