El periodista de Latina, Jorge Dett, fue agredido por militantes de Perú Libre mientras entrevistaba al candidato Pedro Castillo, horas después, nos respondió una entrevista.

¿Cómo pasó esta agresión?

Nosotros, estábamos con un colega de otro medio, el candidato había accedido a una entrevista con nosotros. El tema coyuntural era las agresiones que la prensa venía sufriendo, mi repregunta fue que él como líder no se manifestó ni rechazó las agresiones contra nosotros, parece que la pregunta le incomodó, no a él, sino a la gente que lo sigue y brinda seguridad, los que tienen un chaleco rojo y parece que dan una seguridad informal.

¿Es la seguridad de su partido?

Ahora su jefe de campaña me ha dicho que son reservistas que se autoconvocaron y le dan seguridad de manera voluntaria sin que el partido los convoque . Lo cierto es que nosotros los vemos desde mucho antes de la primera vuelta. Cuando hice esa pregunta uno de ellos me jaló con un nivel de violencia tal que casi me caigo, como no logró sacarme del círculo cercano de Castillo me cogió con las dos manos y me sacó con un nivel de violencia tal que hizo que el micro salga volando delante del candidato, desde lejos le gritaba a PC. Más tarde el jefe de campaña del candidato nos informó que los van a retirar, que no han pedido seguridad y que pedirán apoyo policial.

¿Qué opinión te merece esta recurrencia de violencia?

Nunca había visto a tanta gente enardecida con profesionales que solamente hacemos nuestro trabajo, me frustra mucho que me insulten con tanto odio que me hace pensar, “por Dios, ¿qué pasa?” Algo que no olvidaré es cuando una señora se me acerca y me dice : “(insulto irreproducible) estás por tu plato de lentejas”, me lo dijo a un centímetro mirándome a los ojos y nunca entendí por qué, si simplemente lo que hago es estar acá para llevar la información a la gente.

¿Qué esperas de los gremios periodísticos que callan?

Tengo el respaldo de mi canal, mis compañeros, mis colegas y mi familia, estoy contento con ellos.

¿Qué le dirías a la población frente a estos incidentes de violencia contra la prensa?