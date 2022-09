Luis Visitación Quispe Medina (68) deberá cumplir con el plazo establecido por la Corte para realizar servicio comunitario, de lo contrario será internado en un establecimiento penitenciario.

El adulto mayor fue sentenciado por agredir a su pareja a un año de pena privativa de libertad, con carácter de efectiva, la misma que fue convertida a 52 días de jornadas de prestación de servicios comunitarios.

Cabe señalar que, la Fiscalía, planteó dos acusaciones: la primera fue de agresión a su pareja (por el que fue sentenciado) y la otra fue de violación a la misma agraviada (en el que fue absuelto debido a que existe insuficiencia probatoria (no existen elementos suficientes para desvirtuar el status de inocencia del acusado respecto de los cargos atribuidos)).

SENTENCIAN A ADULTO MAYOR POR AGRESIÓN

La Fiscalía planteó la acusación sobre agresión, en los hechos ocurridos el 07 de julio de 2021.

Eran más de las 18:39 horas cuando la agraviada de 66 años de edad se encontraba en el interior de su domicilio y le sirve la cena a su esposo (acusado).

El sujeto, quien se encontraba ebrio, la jala de su pañolón por el cuello de su manta y la tiró al suelo para luego darle un puñete en el pómulo derecho. Actos de agresión que realizaba el acusado mientras insultaba a la agraviada, e incluso, le echó agua fría pese a que se encontraban en temporada de bajas temperaturas.

La agraviada terminó huyendo a la casa de sus vecinas, quienes llamaron a la policía.

Sobre este caso, el acusado atinó a decir y arrepentirse durante juicio oral del proceso judicial: “Con el trago maldito habré cometido errores que no me recuerdo señor juez, nunca he sido así, pero por el trago habré faltado el respeto, más bien pido disculpas que me den recomendaciones”.

Sobre la parte absolutoria, el Ministerio Público puede apelar en el plazo establecido de acuerdo a ley. Cabe señalar que, 500 soles es el monto de la reparación civil que dispuso la Corte a favor de la agraviada.