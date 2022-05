El 25 de mayo se emitió la ley que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos a elecciones internas y realización de elecciones internas complementarias para las elecciones regionales y municipales 2022.

Ante esa norma, el presidente del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, Waldo Gonzales Apaza, manifestó que tanto e JNE y la ONPE emitieron un comunicado recordando que las elecciones internas ya se habían realizado.

“Creo yo que sí se haría caso, se modificaría todo el programa que viene para estas elecciones, me parece que no lo ha estudiado correctamente el Congreso de la República, nosotros como Jurado Especial Electoral, tenemos que tener las directrices, las normas y pronunciamientos que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó Gonzales Apaza.

Dijo que la norma hace dos atingencias, la primera, que autoriza al JNE disponer la apertura del sistema por dos días, para la presentación o modificación de listas de candidatos a elecciones internas.

Es decir, que, esta norma, que entra a destiempo, puede modificar los resultados de las elecciones realizadas el pasado 15 y 22 de mayo, en la que los partidos escogieron a sus candidatos.

“Considero que seguramente es el pedido de algunos partidos políticos que no habrían alcanzado en su momento la inscripción de acuerdo al cronograma emitido por e JNE. Es toda una complicación en el sentido del presupuesto, en el tema de los plazos, en el tema de nuevos candidatos, de nuevas elecciones internas, ya hay un desplazamiento de la ONPE, del JNE, a nivel nacional, que se llevó a cabo este procedimiento, ya se había cumplido y volvería a foja cero, habría que tener un nuevo cronograma, un nuevo presupuesto, nuevo todo”, opinó el presidente del JEE de Huancavelica.

Detalló que la norma no detalla sobre el nuevo presupuesto para las elecciones de octubre del 2022.

“No se podría cambiar las reglas de juego en un procedimiento que viene con anterioridad”, dijo.

Acotó: “Se tendría que analizar qué derechos se les vulnera a las personas que no han sido inscritas en su momento, considero que es una falta de tiempo, de plazos, que no han tenido tiempo, pero, no se les vulnera nada, porque este cronograma viene con anterioridad, y la ley es para todos, ante la Constitución y normas del JNE y ONPE”.