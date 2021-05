La necesidad de una nueva planta de oxígeno en la región Huancavelica es urgente y necesario, sin embargo, para la adquisición hubo quejas y abstenciones.

En sesión extraordinaria, los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica decidieron realizar la compra de la planta, con seis votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Quienes votaron en contra fueron Freddy Cencia de la Cruz y Cancio Inga García; mientras que los que abstuvieron su voto son Elsa Benavente Salazar, Yovana Quispe Paytan y Edgar Ruiz Villar

Los ediles que aprobaron fueron Hugo Rojas Yauri, Santiago Ataypoma Gavilan, Nicolas Enciso Taype, Juan Zanabria Olarte, Simeon Suarez Acero y Rodrigo Roca Raymundo.

El acuerdo edil aprueba la exoneración del procedimiento técnico IOARR del proyecto denominado: “Adquisición de generador de oxígeno medicinal en el establecimiento de salud de San Cristóbal.

REGIDOR RESPONDE Y AFIRMA QUE DOCUMENTACIÓN ESTÁ INCOMPLETA

Buscamos la versión de uno de los regidores que votó en contra y Cancio Inga aclaró el por qué de su voto.

“ No nos opusimos a que se instale la planta, eso sería un error garrafal, sabiendo las condiciones en las que nos encontramos en Huancavelica, si no, pedimos que el proyecto tenga toda la documentación necesaria, allí sÍ lo apruebo”, afirmó Inga García.

Inga afirmó que en el pleno no les dieron documentos de la cesión de los espacios en el centro de salud y no contaba; similar con el tema de energía eléctrica, que no mostraron documentos.

“Nos dijeron que ya se había conversado, usted sabe que conversado cualquiera lo hace, se quiere documentos donde Electrocentro autorice la instalación, No nos pudo mostrar los documentos”, afirmó.

Acotó: “No queremos que se fruste a media instalación, que sea un elefante blanco”,