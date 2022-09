Ayer, el gerente general regional de Huancavelica, Héctor Riveros, manifestó que investigaría porqué el asilo de ancianos “Santa Teresa de Jornet” no recibió el dinero que ya había sido aprobado en el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) para su transferencia.

Asimismo, el consejero regional de Huancavelica, Teobaldo Quispe, expresó su indignación y aseveró que el caso lo presentará en la siguiente sesión ordinaria para ser revisada por el pleno.

¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA QUE ESTABA DESTINADA PARAEL ASILO?

El funcionario explicó que investigaría cuál fue la causa de lo ocurrido y que lo daría a conocer minutos más tarde.

“Eso lo voy a investigar ahorita, porque ya había una aprobación presupuesta y solo faltaba la transferencia. Ahora mismo, voy a realizar el seguimiento para tener una información más exacta y poder informar”, manifestó el gerente.

No obstante, para el cierre de esta edición, el funcionario no dio mayor información del caso.

Asimismo, el consejero afirmó que, la semana pasada, el gerente de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRH le había garantizado que, para el 31 de agosto del 2022, la entidad regional haría la transferencia del dinero del subsidio al asilo.

“Lo mismo que les dijo el gerente general regional, también me dijo el gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Me afirmó que estaba listo el monto para el pago al asilo el 31 de agosto. Pero, de verdad ya causa indignación, y no me parece correcto que los funcionarios nos paren mintiendo y, que al final, los que quedan mal parados son las autoridades ante el pueblo”, dijo Quispe.

Agregó: “Vamos a llamarlos a sesión del Consejo Regional porque de ese dinero depende la vida de los ancianos del asilo. Los adultos mayores necesitan de ese dinero, y los funcionarios no pueden tomárselo como a burla la necesidad de los abuelitos”.

El consejero manifestó que este caso lo llevará a sesión ordinaria, y, de ser necesario, pedirá la sanción administrativa para los responsables.

Cabe señalar que, 80 mil soles, es el monto que debe transferir el GRH al asilo por los meses de julio y agosto