Huancavelica último a nivel nacional en empleo formal

Las críticas cifras sobre crecimiento de empleo formal en la provincia de Huancavelica vienen causando gran preocupación en autoridades y la población, pues un reciente reporte del Ministerio de Trabajo indica que se encuentra en la cola a nivel nacional.

Según data del citado ministerio, que tuvo como referencia el mes de marzo de este año, de 30 ciudades consideradas, el empleo formal en empresas privadas de 10 a más trabajadores se incrementó en 21 de ellas. liderando el crecimiento las ciudades de Payta y Moquegua que reportaron un aumento de 33.3% y 12.6%, respectivamente.

EN LA COLA. La otra cara de la moneda por quedar en los últimos lugares fueron Cerro de Pasco con -8.6% y especialmente Huancavelica con - 14.7% de crecimiento de empleo formal en empresas del sector privado.

POSICIÓN. Consultado al respecto, el director de la Dirección de Trabajo y Promoción del empleo, Martín Retamozo, quien recientemente asumió el cargo, atribuyó las alarmantes estadísticas, entre otras razones, a la poca cantidad de empresas que hay en la provincia y región huancavelicanas.

“Es una pena haber salido en último lugar a nivel nacional, considero que en ello tiene mucho que ver el descuido que ha habido en los últimos años en esta dirección”, aseveró el funcionario.

“La forma de generar empleo es llegando a las empresas privadas a través de la fiscalización y promoción, este último tema a faltado, las empresas privadas deben mandar su requerimiento de personal, para nosotros canalizar la contratación de personal y eso no ha habido y a ello nos vamos a enfocar”, aseguró Retamozo.

El director también dijo que lamentablemente en Huancavelica no existen grandes empresas privadas que generen empleos masivos como hay en otras regiones, sin embargo aclaró que ello no es una excusa, pues existen otras maneras de crear empleo y anunció la ejecución de varios programas para revertir la preocupante situación.

Estrategias

Anuncian implementación de dos programas

Martín Retamozo anunció la implementación de dos programas para ayudar en la creación del empleo, uno de ellos el denominado “Economía Verde”, que buscará reciclar los residuos sólidos para reingresarlos al mercado, también el “Certijoven”, para certificar los estudios de los jóvenes.