El desconcierto se apodera de la familia Alarcón Alminagorda, porque el jefe de hogar se encuentra atrapado en un socavón de la mina Cobriza, distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, dónde trabaja hace 15 años para ganarse el pan y alimentar a su esposa y sus tres hijas. Wilber Alarcón Ramos se encontraba laborando en el interior de la mina Cobriza administrada por la empresa OPC, cuando se produjo un derrumbe.

Se desconoce la hora exacta de lo ocurrido, pero se presume que habría sido cerca de las 4:00 de la tarde del miércoles.

Los familiares aseguraron que se han comunicado con los ingenieros de la empresa los que han manifestado que sí se han logrado comunicar con Wilber, quien habría dado señales de vida.

Por su parte, la empresa Ha dispuesto cerca de 80 trabajadores para los trabajos de rescate.

En el lugar se encuentra personal de la Policía Nacional constatando las acciones.desesperación. A exteriores de la mina se encuentran los familiares y representantes de las 30 comunidades del distrito de San Pedro de Coris, a la espera de noticias sobre el rescate. Los minutos son cruciales para que el trabajador sea rescatado con vida y no se le acabe el oxígeno o un nuevo derrumbe se produzca.

La cuñada del obrero, René Alminagorda, declaró a través de una comunicación telefónica, que " cuando llegamos no sabíamos qué hacer, no encontramos a nadie de la empresa para poder comunicarnos sobre la situación de nuestro familiar. Además, no había trabajadora social y evidenciamos que la empresa no brinda seguridad de sus trabajadores”. Al cierre de esta edición, habían pasado más de 24 horas y aún no se había logrado rescatar al obrero.