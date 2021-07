Con la esperanza de aumentar sus ahorros, varias personas de la ciudad de Huancavelica decidieron invertir sus fondos en una modalidad financiera conocida como “Pandero”; sin embargo, no imaginaron que, de la noche a la mañana, la señora que organizaba el “Pandero” se iría de la Tierra del Mercurio.

Comerciante informa sobre el caso del "Pandero".

Las agraviadas tienen conocimiento que la señora está en Huancayo por lo que piden a la Fiscalía investigar el caso.

AGRAVIADAS INVERTÍAN EN “PANDERO”

Los hechos ocurrieron en 2019. Las personas agraviadas afirman que la organizadora, quien se llevó más de 100 mil soles, se llama Olinda Barrera Aroni.

“Fue por una invitación que llegué a invertir en el “Pandero”. La señora Olinda llegó a tener mi confianza y en noviembre del 2018 me pide prestado dinero por lo que accedo. Como estaba embarazada no me percaté que se había ido de Huancavelica en 2019″, dijo Celestina Huamán (40), comerciante.

Policía jubilado, pide que autoridades intervengan en caso.

Agregó: “A mis dos hermanas y a mi mamá también les hizo lo mismo, mientras yo estaba en labores de parto. La señora me dijo una vez que la espere, que me iba a devolver mi dinero, pero ya es más de un año y medio, y nada”.

“La señora Olinda sabía que necesitaba el dinero para los estudios de mis hijos, pero no le importó. En setiembre del 2019 se fue y aún no devuelve el dinero”, informó Nilda Ccora (49), vendedora.

“Solo pedimos que nos devuelva el dinero. Pido a las autoridades que investiguen el caso que afectó a varios pobladores”, afirmó Maribel Núñez (39), comerciante.

“La señora ha pasado todos sus bienes a sus hijos para luego decir que no tiene para devolver. La Fiscalía debe investigar esta injusticia para que devuelvan el dinero a las agraviadas”, manifestó Gustavo Reyes, policía jubilado.

Maribel afirma que invirtió 6 mil soles; Nilda, 6 mil 500; Celestina y familia, más de 100 mil; y Gustavo entregó más de 6 mil.