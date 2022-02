El vicegobernador regional de Huancavelica, Guillermo Quispe Torres, en entrevista al diario Correo, informó que apelaron la sentencia condenatoria del caso “Desembalse del río Mantaro” y que, hasta no salir una resolución que la confirme, seguirá ejerciendo el mismo cargo.

APELARON SENTENCIA CONDENATORIA

Con resolución N° 72, El juez de primera instancia, Freddy Ramos, sentenció a cinco personas a cuatro años de pena suspendida, con periodo de prueba de tres años.

Asimismo, en esta sentencia, inhabilitan de la función pública, así sea por elección popular, a cuatro de los sentenciados, siendo uno de ellos, la autoridad regional.

“Yo sigo ejerciendo mi función. Mi inhabilitación está sujeta a una cosa juzgada en las diferentes instancias, porque hemos apelado y aún nada está dicho. El tema legal en nuestro país nos permite agotar las instancias que correspondan para poder hacer valer nuestros derechos”, manifestó la autoridad.

Agregó: “Este tema (el proceso judicial) nace a razón que asumo el cargo de gerente de Infraestructura (del Gobierno Regional de Huancavelica) del 2011 al 2014, y durante ese tiempo implementamos acciones en diferentes proyectos, uno de ellos fue la actividad para la descolmatación del río Mantaro a razón que parte del cerro que está en el distrito de Cuenca se había derrumbado”.

Quispe explica que había una controversia sobre en qué margen se debían realizar los trabajos de la actividad.

“Nosotros fuimos denunciados porque no se habría hecho trabajos, pero en el juicio demostramos con documentos técnicos, con informes, con fotografías, el trabajo; sino que, hay una controversia sobre la ficha emergencia donde decía que debíamos hacer los trabajos en la margen izquierda, pero, al llegar in situ, se requería la margen derecha y no la izquierda, y lo implementamos con un plan de trabajo”, detalló Quispe.

Para el vicegobernador, el resultado del proceso judicial es cuestionable, porque el caso debió terminar en una sentencia absolutoria, sin embargo, llegó a una condenatoria. “Nosotros apelamos y sigo ejerciendo el cargo”, afirmó el vicegobernador.

Cabe precisar que, el 20 de enero del 2014, ocurre el derrumbe de tierra del cerro Socos y afecta al cauce del río Mantaro.