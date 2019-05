Hurtan laptop en GRH y cámara de vigilancia no lo registra

Síguenos en Facebook

Una laptop desapareció de las instalaciones del local antiguo del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH).

A esto, la gerente general regional de Huancavelica, Rebeca Jacinta Astete López, aseveró que ya están tomando las acciones y medidas necesarias.

HURTO DE LAPTOP. El bien desaparecido es de la Secretaría General del Consejo Regional de Huancavelica (CRH).

Sucedió hace una semana, y Robert Vargas Hinostroza (secretario general del CRH) presentó ese mismo día la denuncia en la dependencia policial de Huancavelica.

“De acuerdo a la información que nos ha proporcionado el secretario (Robert Vargas), el día de los hechos, él salió por un momento de su oficina para realizar algunos trámites, y que a su regreso, la laptop con la cual labora, había desaparecido”, dijo Astete.

Acotó: “Asimismo, el administrador nos ha informado que el secretario ya presentó su descargo sobre el caso. De igual forma, nos han informado que el caso de presunto hurto será investigado por la Policía y la Fiscalía”.

INOPERATIVA. Por otro lado, la investigación no tendrá una pieza clave que es el registro de imágenes de la cámara de vigilancia del GRH, la cual capta el área del marcador biométrico del local antiguo (dicho marcador está a unos centímetros de la Secretaría General del CRH).

“El día de los hechos, esta cámara estaba inoperativa por lo que no hay registro de la persona que entró a la Secretaría del Consejo y se llevó la laptop, y me informan que esta cámara está así desde hace un mes más o menos, lo que nos hace suponer que si hubo otro tipo de caso parecido a este, no hay registro de ello”, manifestó la funcionaria.

Agregó: “Incluso la cámara de la entrada del GRH ha grabado a un montón de personas entrando y saliendo de la entidad con carteras o maletines, y el personal de seguridad no los ha revisado. A todo esto, estamos iniciando las acciones necesarias para que esta inseguridad no puede repetirse”.

La gerente afirmó que este es el primer caso de presunto hurto que habría suscitado dentro de los locales del GRH.