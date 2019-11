Incertidumbre sobre qué candidatos irán a elecciones 2020

Síguenos en Facebook

A pesar de que ya vencieron los plazos para las elecciones internas, son varios los partidos políticos que no informan sobre quiénes serán sus candidatos al congreso en las justas electorales del 2020.

Los partidos políticos que en la región aún no anuncian quiénes serán sus candidatos son Apra, Frente Amplio, Restauración Nacional, Avanza País, Democracia Directa, Frepap, Solidaridad Nacional, Somos Perú, Partido Popular Cristiano, Perú Nación, Perú Patria Segura, Podemos por el Progreso del Perú, Renacimiento Unido Nacional y Vamos Perú.

Los 14 no tienen local ni representante conocido.

Los partidos Contigo y Perú Libre, afirmaron a este medio que se encuentran a la espera de recibir el acta respectiva desde Lima, ambos no quisieron adelantar los nombres de sus postulantes en la región.

El miércoles 6 de enero concluyó el plazo de las elecciones internas, por lo que todos los partidos deben de transparentar dichos resultados.

CONFIRMADOS. Sin embargo, los que sí informaron sobre sus candidaturas son Todos Por el Perú y Juntos Por el Perú.

Todos Por el Perú informó que en sus elecciones internas decidieron que con el 1 va Rogelio Ccanto Benito, con el 2 el locutor Edwin Urbina Huamán y con el 3 la joven Josefina Gaspar Pari.

Asimismo, Juntos Por el Perú, alianza de Yehude Simons con Verónika Mendoza, según sus elecciones internas deberá mandar como candidatos, con el 1 a Nery Peñares Raymundo, con el 2 a Héctor Guillén Valencia y con el 3 a Fidel González Calderón.