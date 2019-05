Instituciones educativas de Huancavelica ponen en peligro a escolares

Síguenos en Facebook

Como resultado del Operativo de Control “Buen inicio del año escolar 2019”, la Contraloría General a través de la Gerencia Regional de Control de Huancavelica identificó en 74 instituciones educativas públicas de los niveles primaria y secundaria de la región, 11 riesgos relacionados a la entrega de material educativo, disponibilidad del personal docente y administrativo, así como a infraestructura y mobiliario, que afectan la transparencia, probidad, normativa aplicable y cumplimiento de las metas previstas para el presente año escolar.

El operativo, que se desarrolló del 18 al 22 de febrero de 2019, ha permitido evidenciar, la falta de documentos de gestión institucional, carencia de servicios básicos, de mobiliario y equipamiento, así como de profesionales en psicología, deficiencias en la infraestructura de locales escolares, entre otros.

Un total de 20 auditores de la Contraloría participaron en la verificación de 74 instituciones educativas de seis provincias de la región que están bajo el ámbito de la Dirección Regional de Educación Huancavelica, donde supervisaron el Proceso de Matrícula, Gestión Institucional, Infraestructura, Equipamiento y Servicios.

Los operativos de Control “Buen inicio del año escolar” están orientados a identificar la existencia de riesgos en los servicios educativos con el propósito de contribuir a mejorar y optimizar la prestación de los servicios educativos en beneficio de los estudiantes.

Principales resultados

En el operativo, la Contraloría identificó un total de 11 riesgos, siendo los más relevantes:

En el proceso de matrícula

1.En el 78% de las instituciones educativas visitadas se advirtió la falta de publicación en un lugar visible del cronograma de matrícula indicando el número de vacantes por grado y por aula; mientras que en el 50% el proceso de matrículas inició fuera de las fechas dispuestas por la DRE o UGEL.

Dichas situaciones generan los riesgos de limitar la oportunidad de acceso al sistema educativo y programas sociales, así como la toma de decisiones de la institución educativa y UGEL respecto al proceso de matrícula y vacantes.

Documentos de Gestión Institucional

2.El 72% de las instituciones educativas no cuenta con el Plan Lector aprobado (conjunto de estrategias para fomentar la lectura como hábito), lo que genera el riesgo de afectar la creación de unidades y comunidades de aprendizaje, así como la implementación de estrategias vinculadas a la lecto-escritura.

3.El 72% de las instituciones educativas visitadas no tiene un plan de Gestión del Riesgo de Desastres, de Seguridad y Defensa Nacional actualizado o aprobado, lo que genera el riesgo de afectar las acciones de prevención y la integridad física de los estudiantes ante la eventualidad de un siniestro.

4.En el 94% de las instituciones educativas se advirtió la carencia de profesionales en psicología, mientras que el 39% no tiene un Libro de Registro de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes. Dichas situaciones generan el riesgo de afectar aspectos de seguridad de los estudiantes, acciones de prevención de violencia escolar y tratamiento de casos de acoso entre estudiantes.

5.En el 44% de las instituciones educativas visitadas se advirtió la falta de conformación del Consejo Educativo Institucional (CONEI), esta situación genera el riesgo de afectar la eficacia, transparencia, ética y democracia de la gestión institucional.

Infraestructura, equipamiento y servicios

6.En el 100% de instituciones educativas se advirtió la carencia del servicio de telefonía, un 83% no cuenta con servicio de internet, mientras que el 28% no tieneservicios higiénicos y el 33% no cuenta con la instalación del servicio de desagüe.

Dicha situación podría afectar la continuidad y calidad de las labores académicas, así como la salud de la comunidad educativa, debido al riesgo de transmisión de enfermedades infecto contagiosas.

7.En el 33% de las instituciones educativas visitados se identificó carencia del inventario físico 2018, en el 50% falta espacio y equipamiento para el almacenamiento y conservación de los materiales y recursos educativos, y en el 22% insuficiente cantidad de mesas, sillas o carpetas, lo que genera el riesgo de afectar la continuidad y calidad de las labores académicas.

8.El 89% no tienen cerco perimétrico o están en mal estado, en el 72% de las instituciones educativas visitadas las losas deportivas se encuentran en deficientes condiciones, y en el 50% los techos de las aulas están en mal estado, lo que podría poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa, así como el proceso de enseñanza y aprendizaje.

9.El 100% de las instituciones educativas visitados carece de rampas de acceso para personas discapacitadas en las principales zonas, el 95% carece de protección contra la radiación solar (malla verde) y el 78% carece de extintores, dichas situaciones generan el riesgo de afectar la integridad física de los estudiantes, limita la accesibilidad para discapacitados y limita el accionar ante eventuales desastres naturales o incendios.

Los resultados del operativo “Buen inicio del año escolar 2019” han sido comunicados a la Dirección Regional de Educación de Huancavelica para que implementen las medidas correctivas que permitan mejorar la calidad y eficiencia del servicio educativo. Dicho informe se encuentra publicado en el portal web de la Contraloría sección Operativos de Control.

Cabe señalar que en el operativo del 2018, la Contraloría supervisó 377 instituciones educativas públicas de todo el país y algunas de las recomendaciones relacionadas al proceso de matrícula, entrega de material educativo, infraestructura, plana docente y otros fueron implementadas por las autoridades respectivas en ese mismo año y en los primeros meses del 2019.

En el mes de agosto de este año, la Contraloría General volverá a los colegios visitados con un nuevo operativo para verificar si se han ido superando los riesgos y situaciones adversas detectadas. De no haberse efectuado correctivos y afectado el servicio educativo, se dispondrán las acciones pertinentes para determinar posibles responsabilidades, mediante la ejecución del control posterior.

