Investigado por Fiscalía es perito contable del Ministerio Público de Huancavelica

Presidente de Junta de Fiscales afirma que no tener procesos debió ser requisito, más él no hizo las bases de la convocatoria

Postulante, quien ganó para ser perito contable del Ministerio Público de Huancavelica, está siendo investigado por dicha Fiscalía. Este hecho no fue considerado porque no era requisito en el proceso CAS N° 013-2019.

A esto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huancavelica, Miguel Ángel Ramos Ríos, aseveró que su presidencia no elaboró las bases, que estas fueron aprobadas en Lima, y que en su criterio, debió incluirse como requisito el no tener proceso de investigación.

PROCESO CAS. Por primera vez, la Fiscalía de Huancavelica hizo pública la etapa de entrevista de los postulantes.

Es durante este proceso que solo quedaron cinco postulantes para perito contable en la etapa de entrevista.

No obstante, todos los postulantes tenían una investigación en la Fiscalía.

“Las bases de la convocatoria no han sido realizadas por mi persona, no por esta presidencia, ni por un trabajador del distrito fiscal. Esta convocatoria es aprobada en Lima, y es allí donde se establecen las reglas para poder acceder al concurso, y lamentablemente, tengo que decir eso, porque mi criterio institucional del Ministerio Público es no tomar los servicios de una persona que está siendo investigada o procesada por algún delito, no necesariamente en agravio del Ministerio Público, sino en agravio de cualquier persona”, dijo Ramos.

Acotó: “En este caso, ustedes tienen razón, y no solo uno, sino todos (los postulantes de la etapa de entrevista) tenían procesos de investigación, todos (para perito contable) registraban alguna investigación, unos más que otros”.

El presidente aseveró que si las bases la hubiera elaborado él, sí hubiera puesto como límite para acceder al concurso el hecho de no ser investigado por la Fiscalía.

“Se ha enviado los resultados y los audios de la entrevista a Lima, para que decidan el resultado final. Como no es requisito, sí habrá ganador”, informó el fiscal Ramos.

Según la página web del Ministerio Público, Wilfredo Félix Huamán Bendezú es el nuevo perito contable de la Fiscalía de Hvca.