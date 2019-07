Investigan a exfuncionarios de Castrovirreyna por construcción de canal de riego

Síguenos en Facebook

Cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna (MPC), un supervisor de obra y un empresario, están siendo acusados por la Fiscalía Anticorrupción a causa de una caso de presunto peculado debido al pago de valorizaciones (avances de obra) que habrían estado sobrevaloradas.

Ayer, en audiencia del Colegiado de la Corte de Huancavelica, el imputado Carlos Alberto Pérez Peralta, exjefe de Supervisión y Liquidación de Obras de la MPC, se defendió de la acusación planteada por el fiscal Frans Ponce Rosado.

CASO Y DEFENSA. Fiscalía basa la acusación en los hechos del año 2013.

La MPC contrata al Consorcio Huancavelica, que tenía como representante legal a Manuel Enrique Flores Huiman, para la construcción de un canal de regadío de 8 kilómetros, en la localidad de Palposañudo, del distrito de Marcas.

Los funcionarios (de ese entonces): Carlos Pérez, Wuilber Iván Mischa Laurente (inspector de la obra), Segundo César Mendoza Barrantes, Edgar Valentín Huayllani Requena y Manuel Barrionuevo Cahuana, habrían procedido dentro de sus áreas con la finalidad de pagar a Manuel Flores por valorizaciones sobrevaloradas.

Por ello, el fiscal está pidiendo más de 7 años de cárcel, y el procurador más de 127 mil soles de reparación civil.

El caso actualmente está en declaración de imputados, y el Colegiado inició con Pérez, quien no negó haber certificado el pago de tres valorizaciones: N° 2, N° 5 y N° 6, pero que lo hizo luego de revisar parte del informe del inspector de obra, mas no verificó in situ el avance de la obra en su totalidad.

“He trabajado dentro de mis funciones y de acuerdo a ley. Yo no valorice la obra, quien lo hace es el inspector, el supervisor y el residente de la obra. Asimismo, yo pedí que se resuelva el contrato, luego de informar que el contratista abandonó la obra”, manifestó Pérez alegando inocencia.

En la siguiente audiencia, Flores y Barrionuevo tendrán que declarar y defenderse.

El Colegiado estuvo conformado por los jueces: Kati Jurado, Hernán Pozo y Amparo Fernández. Siguiente audiencia es el 23 de julio del 2019.