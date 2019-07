Javier Riveros: “No vamos a cometer los errores de la anterior gestión”

Síguenos en Facebook

El asesor jurídico del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), Héctor Javier Riveros Carhuapoma, resaltó la preocupación de los consejeros sobre su encargatura en la Procuraduría de la entidad regional y aseveró que será de forma temporal y que está gestionando para que el GRH realice la pronta convocatoria para un nuevo procurador.

Asimismo, Riveros aseveró que la encargatura no habría sucedido si la anterior gestión del GRH hubiera realizado un correcto proceso para la selección de un procurador.

RESPONDE. Al retorno de su viaje a Lima, Riveros habló sobre la encargatura en la Procuraduría del GRH.

“Hay que resaltar la preocupación de los consejeros sobre esto, ya que se evidencia que sí están fiscalizando. Asimismo, debo decirles que no deben preocuparse porque esta encargatura es temporal y que no existe, ni habrá, conflicto de intereses, ya que hasta la fecha no tengo ninguna denuncia, ni caso parecido”, dijo el asesor jurídico.

Acotó: “Justo estuve hace unos días atrás en la ciudad de Lima para entrevistarme con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ello con la finalidad de que nos entreguen los alcances necesarios para que así el Gobierno Regional realice un correcto proceso para el nombramiento de un procurador público y de un procurador público adjunto”.

Riveros explicó que no van a cometer los errores de la anterior gestión del GRH. “Esto (la encargatura) no hubiera ocurrido si en la anterior gestión (del GRH) hubieran realizado correctamente el proceso (para el nombramiento de un procurador y un procurador adjunto). Ese proceso tiene varias irregularidades como el no haber considerado la etapa de entrevista, y otros”, aseveró el asesor.

El funcionario expresó que irá a sesión, si ei el Consejo Regional de Huancavelica le pide informar sobre su encargatura en la Procuraduría.

Cabe señalar que con la resolución ejecutiva regional N° 337 de este año, el GRH anula el proceso para procurador de la entidad regional del año 2017.