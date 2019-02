Jefe de OREDIS de Huancavelica:"Ejecución de proyecto no nos convence”

Un proyecto, que costó más de un millón y medio de soles, obtuvo como resultado la certificación de 5 mil 135 personas con discapacidad, lo cual representa menos del 30% de las personas de condición especial que fueron identificadas en el año 2012.

Para, el licenciado Magno Raymundo Montes, responsable de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad (OREDIS) de Huancavelica, este resultado no convence y que ahora está programando una sería de actividades para certificar a las personas especiales que faltan.

CERTIFICACIÓN. El funcionario explicó que el proyecto fue ejecutado en la anterior gestión del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) y que ya está culminado.

“Se tenía como base el registro del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) del año 2012, en el cual da a conocer que en la región habían 22 mil 348 personas con discapacidad. Con el proyecto se esperaba la certificación de la mitad por lo menos, sin embargo, cuando lo ejecutaron solo tuvieron de resultado la certificación de 5 mil 135 personas”, informó Raymundo.

Acotó: “El ejecución de este proyecto no convence, esta identificación y certificación de personas con discapacidad no ha cumplido con los objetivos trazados, ni con la expectativa de la población de condición especial. No queremos pensar que pudo haber alguna irregularidad en la ejecucion, pero sí se tendrá que revisar la ejecución de este proyecto y conocer el porqué de este resultado”.

PENSIÓN. El jefe de OREDIS Huancavelica aseveró que varias personas discapacitadas pierden la oportunidad de ser beneficiarios del programa Pensión Contributiva debido a que no cuentan con el certificado de discapacidad.

“Solo 1318 personas los beneficiados con esta pensión, la cual es entregada a través de un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)- Si tan solo se hubiera certificado a la mitad de los identificados en el 2012 por el INEI, posiblemente la suma pudo haber sido mayor”, aseveró el funcionario.

Agregó: “Quienes ejecutaron el proyecto solo visitaron capital de provincias y distritos, mas las personas con discapacidad también se encuentran en los centros poblados y anexos. Lo que vamos a hacer es la elaboración de un plan articulado que nos permita la certificación de las personas con discapacidad de estos lugares”.

Magno Raymundo afirmó que buscan tener los primeros resultados al primer semestre de este año.

Por otro lado, el jefe de OREDIS de Huancavelica aseveró que el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) sí está cumpliendo con la tasa laboral de personas con discapacidad.

“Si se está cumpliendo y se va a cumplir durante el año, la tasa laboral que se exige según ley. Hay plena predisposición del gobernador regional, Maciste Díaz, para ejecutar planes y proyectos a favor de las personas especiales de la región Huancavelica”, dijo Raymundo.