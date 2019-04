Juego mecánico se desploma repentinamente y deja a cinco adolescentes heridos

Síguenos en Facebook

Lo que debió ser una noche de alegría y diversión se convirtió en la peor experiencia de 5 adolescentes y casi termina en una tragedia, luego de que un juego mecánico se desplomó y dejó a varios de sus ocupantes heridos.

Como normalmente ocurre durante Semana Santa, a la ciudad de Huancavelica llegaron diversas ferias y atracciones, una de ellas fue el espectáculo de juegos mecánicos organizado por el empresario Fredy Coronado Horihuela.

Los citados juegos se ubicaron en la Plaza Bolognesi del centro de Huancavelica a donde concurrieron varios niños, adolescentes y jóvenes huancavelicanos.

Lamentablemente aproximadamente a las 18:30 horas del domingo 21 de abril, uno de los juegos repentinamente cayó e impactó contra el suelo, dejando a 5 menores de edad heridos.

Enterados de los sucedido, hasta el lugar llegaron miembros de la Compañía de Bomberos y del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU); quienes en medio de gran confusión y alboroto socorrieron a los heridos y los llevaron al hospital Zacarías Correa Valdivia. Las víctimas del accidente son 4 damas y un varón, todos menores de edad, quienes fueron identificados como Evelyn M.E. (14), Rita M.G.E. (14), Yessica Y.T.G. (16), Belito A.E.W. (17), todos ellos con policontusiones, pero su estado es estable.

Sin embargo la situación más delicada es la de la adolescente Estefany M.C. (16), quien presenta policontusiones, fractura de maléolo y quedó internada en el nosocomio.

SIN PERMISO. Increíblemente los citados juegos no contaban con permiso de Defensa Civil, pues el organizador solicitó esta autorización pero los funcionarios de esta sub gerencia acudieron a la zona y constataron que no presentaba las condiciones de seguridad requeridas, lo que se formalizó con el expediente N°8474-2019 MPH, pese a ello el empresario continuó con el espectáculo con los resultados ya conocidos.

Traslado

En un primer momento la instalación de los juegos iba ser en inmediaciones de la Plaza de Toros.