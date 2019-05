Maciste Díaz Abad: “Uno no puede fiscalizar cuando está para ser fiscalizado”

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huancavelica, Miguel Ángel Ramos Ríos, fue elegido como nuevo presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Huancavelica (CRAH).

Esto luego que el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Alejandro Díaz Abad, rechazara ser el nuevo presidente de dicha Comisión.

COMISIÓN. Eran más de las 17:00 horas cuando en la gobernación regional de Huancavelica se dio inicio a la primera reunión de la Comisión.

Fue durante su intervención que el gobernador declinó acerca de asumir la presidencia de la Comisión.

“Sé que antes estuvo presidido por el gobernador anterior. Aparte que no se ha visto ningún tipo de trabajo y mucho menos resultados, no fue asimilado por la gente, toda vez, que uno no puede fiscalizar cuando está para ser fiscalizado”, dijo Díaz.

Acotó: “La población con justa razón ha criticado y no quiero que pase lo mismo, las cosas tienen que cambiar y si no es ahora, cuándo será, es momento de hacer frente a la corrupción con acciones concretas y drásticas. De que tenemos que hacer algo tenemos que hacerlo, no podemos seguir permitiendo que esta lacra (la corrupción) siga carcomiendo la gestión”.

El mandatario regional también explicó que encabeza el gobierno regional y algunos funcionarios podrían estar metidos en corrupción, y que por ello, no sería ético que asuma la presidencia de la Comisión. “El Ministerio Público, Poder Judicial u otra institución tiene que ser la que presida la comisión.

Esto fue evaluado por los integrantes de la comisión y tras discernir el tema, eligieron a Miguel Ramos como el presidente de la Comisión.

“Sobre el tema de que el gobernador sea quien presida, la norma no la tiene clara por cuanto se ha visto una opción alterna para la elección del presidente, y en esta ocasión he sido elegido para asumir esta responsabilidad”, manifestó Ramos.

Cabe precisar que el tiempo como presidente de esta Comisión es cada dos años. Asimismo, el vicepresidente de la comisión es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, Noé Rodecindo Ñahuinlla Alata.