Maciste Díaz: “Conozco poco (a Susana Villarán) y no tuve una amistad”

Habiendo participado en las elecciones del 2016 junto a Susana Villarán con el Partido Nacionalista, ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en estos días en relación a la exalcaldesa de Lima? A mí me invitaron para ser candidato a la segunda vicepresidencia de la República, en la plancha (política) del señor Daniel Urresti. Sobre el tema en cuestión, yo conocí a Susana Villarán porque ha sido alcaldesa también, pero más allá yo no conocía sus actos, de eso no tengo conocimiento, entonces, la gente, todos saben de mi comportamiento y saben que no tuve acercamiento con empresarios de dudosa procedencia. De Susana Villarán, yo la conozco poco, solo de cuando integramos la plancha, del lanzamiento, y después de allí yo estuve por el interior del país. Luego la plancha ha sido retirada por el Partido Nacionalista, hasta allí la cosa, después de eso no tengo más conocimiento.

¿Integraron la misma plancha pero no llegaron a hacer amistad? Ah, no, no, no, no; yo, un tema bien clarito que lo tengo es que yo, con la izquierda caviar, yo no voy, la izquierda caviar para mí es peor que los de la derecha, entonces, yo en ese tema, no tengo amistad cercana con ella (refiriéndose a Susana Villarán). Amistades son aquellas que te llaman por teléfono, siempre te juntas, o están pendientes, ese tipo de amistad no tuve con la señora Susana Villarán.

A raíz de lo que ha confesado Susana Villarán, ¿está a favor o en contra de la prisión preventiva para la exalcaldeza? Eso lo tendrá que merituar el Poder Judicial, y he de suponer que nadie se debe meter allí. De si lo hacen o no lo hacen, eso hay que respetar porque son decisiones del Poder Judicial.

¿Cuál es su opinión acerca de las prisiones preventivas? La ley se respeta, la democracia tiene sus normas, y esas reglas te gusten o no te gusten tienes que respetarlas.

El gobernador hizo la entrevista a través de llamada telefónica, durante su viaje a Lima, a donde se dirigía para reunirse con varios ministros.