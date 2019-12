Maciste Diaz: "Gigantografía no tiene vínculo con partidos políticos"

Síguenos en Facebook

Por la gigantografía de la 1ª Audiencia Pública del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) de este año, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica resolvió iniciar procedimiento sancionador al gobernador Maciste Díaz.

A esto tanto, el gobernador, Maciste Díaz, como el gerente general regional de Huancavelica, Dimas Aliaga, respondieron al respecto.

RESPONDEN. La versión de Díaz y Aliaga responden a la resolución N° 00097-2019-JEE-HVCA/JNE, la cual fue entregada recién ayer por el JEE de Huancavelica en mesa de partes de la entidad regional.

“El Jurado tiene que utilizar un poco de criterio, porque aquí no hay propaganda a favor de nadie. La gigantografía no tiene ningún vínculo con movimientos o partidos políticos. Asimismo, el movimiento al que yo represento no está avalando a ningún candidato, no hemos declarado públicamente y ni en secreto estamos apoyando, entonces, la transparencia en este proceso electoral va con nosotros”, dijo Díaz.

Acotó: “Yo no ordené que se coloque esa gigantografía, para eso hay una comisión, y si la norma lo prohíbe, se tendrá que realizar las acciones correspondientes a los funcionarios y trabajadores que incurrieron en esa falta”.

“Me causa sorpresa esta resolución porque toda audiencia pública tiene que ser difundida para que en un marco de transparencia la población pueda asistir a las audiencias”, manifestó Aliaga.

Agregó: “Revisaremos la resolución para el descargo respectivo. El objetivo de la gigantografía fue convocar a la población para que asista a la audiencia. Asimismo, vamos a reunirnos con el Jurado para que nos informen sobre cuáles son los requisitos para hacer el comunicado a la segunda audiencia pública y así no caer en error”.

La resolución del JEE fue entregado ayer por mesa de partes al GRH. Asimismo, la entidad no tiene otro documento que el JEE haya enviado antes con las restricciones.