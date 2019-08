Maciste sobre Vladimir Cerrón: “La justicia es la justicia y debe respetarse”

Síguenos en Facebook

Tras la sentencia de su homólogo de Junín, Vladimir Cerrón, el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, aseveró que conoce poco del tema y que debería ver el documento para conocer con certeza la decisión que tomaron los jueces.

Asimismo, habló sobre cambios en el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), sobre la Declaración Jurada de Intereses, entre otros temas.

EXPRESA. Díaz aseveró que se debe respetar a la justicia y que la sentencia de Cerrón aún está en primera instancia por lo que puede ser apelada.

“La justicia es la justicia, las decisiones del Poder Judicial (PJ) hay que respetarlas, pero también tiene que ser consciente de lo que hace, la verdad, no estoy tan enterado, porque una cosa son los medios de comunicación y otra ver el documento mismo, si tiene o no razón, porque el Poder Judicial puede también tener errores”, manifestó Díaz.

Agregó: “Esta es la primera instancia, y para la siguiente instancia seguramente van a apelar los abogados, y luego también pueden apelar a la Corte Suprema si piensan que están vulnerando sus derechos, y pueden hasta llegar al Tribunal Constitucional”.

Por otro lado, el gobernador aseveró que en este mes habrán cambios. “No, para qué vamos a rotarlos, si a alguien no le gusta trabajar hay que retirarlo, aquí tiene que haber compromiso con el pueblo. Yo sueño que Huancavelica sea diferente, que cambie, sueño que Huancavelica sea una región orgánica, y para hacerlo realidad, los funcionarios deben aportar con resultados positivos”, dijo Díaz.

Acotó: “Asimismo, el que no quiere suscribir la Declaración Jurada de Intereses es que no quieren trabajar en el Gobierno Regional de Huancavelica, la gestión está comprometida con la transparencia y la lucha contra la corrupción, por ello es que he firmado el convenio con la Contraloría”.

Para fortalecer la transparencia, una vez por semana, habrá conferencias de prensa, así lo dio a conocer el gobernador Díaz.