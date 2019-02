Más del 90% de locales de salud tienen problemas

En la última sesión de Consejo, el representante de Huancavelica, Fernando Clemente, informó que visitó 10 establecimiento de salud, donde halló varias observaciones como la necesidad de ambulancias nuevas, la falta de mantenimiento de las infraestructuras, poco personal y el desabastecimiento de medicamentos.

Para el director de la Red de Salud de Huancavelica, Elvis Rojas, lo informado por el consejero solo es la “punta del iceberg” y que esta realidad es producto de la anterior gestión. Asimismo, el gobernador Maciste Díaz aseveró que está realizando las gestiones para hacer una intervención masiva a todos los establecimientos de salud.

ESTABLECIMIENTOS. El consejero inició su informe detallando las observaciones halladas en el Centro de Salud (C.S.) de San Cristóbal.

Usa una infraestructura que aún no es entregada y carece de ambulancia.

Caso parecido es en el C.S. de Santa Ana, su infraestructura aún no es entregada y solo tiene una camioneta que no se puede usar porque no tienen conductor. Otro de los casos es la posta de salud de Putacca no tiene fluido eléctrico propio y el local necesita mantenimiento. El problema de mantenimiento también lo tienen los establecimientos de salud de Cuenca, Conayca e Izcuchaca.

“No solo eso, también requieren de ambulancia, incremento de personal y abastecimiento de medicinas. El objetivo de estos informes es lograr una intervención rápida de parte del Ejecutivo”, explicó Clemente.

INFORMES. A esto, Rojas explicó que el problema es masivo en más del 90% de los establecimientos de salud de Huancavelica.

“Lo que informó el consejero solo es la punta del iceberg, el problema que nos dejó la anterior gestión es mayor, y si a esto sumamos el hecho de que nos redujeron el presupuesto en más de dos millones, entonces el problema se agrava, pero ante todo esto, estamos haciendo las gestiones y no quedarnos de brazos cruzados”, manifestó el director de la Red de Salud de Huancavelica.

Acotó: "Lo que no hicieron en cuatro años, no podemos hacer en pocos días. Mas sí está buscando una solución".

Agregó que manejan un registro que hicieron las microredes acerca de 101 establecimientos de salud.

PRESUPUESTO. Por su parte el gobernador garantiza intervención masiva a los establecimientos.

El gobernador regional, Maciste Díaz, aseveró que está gestionando para hacer una intervención masiva a los establecimientos de salud.

“Estamos gestionando el presupuesto para hacer una intervención masiva sobre el mantenimiento de su infraestructura, el equipamiento de ellas, para la contrata de personal y el abastecimiento de medicinas. Queremos ofrecer una atención de calidad y reducir la anemia”, dijo Díaz.