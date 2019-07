Mercurio aún perjudica salud de huancavelicanos

En el Archivo General de las Indias, donde figuran mapas y planos del Perú de la época de la Colonia, hay un mapa de Huancavelica el que confirmaría que vivimos en un sector altamente contaminado.

En dicho mapa, presentado por el Dr. Nicholas Robins, investigador de la contaminación en Huancavelica, se evidencia que en donde ahora estamos asentados los huancavelicanos, había hornos para dar tratamiento al cinabrio que salía de Santa Bárbara.

“Huancavelica fue un centro minero, en donde está ahora la misma ciudad, no solo lo fue Santa Bárbara... la ciudad está construída sobre varios relaves mineros de esa época”, afirmó Robins durante una exposición que dio en el auditorio del Gobierno Regional de Huancavelica.

Sin embargo, este hecho, trae a colación muchos problemas de contaminación que hoy en día se vive en Huancavelica, por ejemplo, que las casas están construídas con material altamente contaminado con mercurio.

Esto quiere decir, que muchas casas de adobe afectan a la salud de sus habitantes, según el estudio que realizó el investigador americano.

PROBLEMA. Como parte de su investigación, Nicholas Robins mostró una foto donde el adobe tenía un color rojizo diferente, lo que a su decir es cinabrio o mercurio.

El polvo que hay en las calles también perjudica a todos los habitantes, por ello el investigador sugiere mudar la ciudad, pero de manera preventiva debemos de construir casas de material noble, no usar adobe.

Sugiere, que de tener casas de adobe, hay que empastarlas con una pulgada de yeso, para minimizar, no solucionar, el problema, ya que habría menos polvo y no entraría la humedad. Las autoridades también deben pavimentar las calles, a fin de evitar el exceso de polvo.

Entre las personas más expuestas a este peligroso mineral, están los niños que viven en casas de adobe o tapial, los que trabajan expuestos al polvo, como por ejemplo en las áreas de construcción, excavación y limpieza pública.

Las principales vías de exposición a este mineral, afirma Robins, es la ingestión accidental, oral o nasal, del polvo contaminado con mercurio.

Cabe detallar que el contacto con el mercurio hace que muchos enfermen con males a largo plazo, como el cáncer.

CIFRAS MORTALES. Dentro de la investigación presentado por Nicholas Robins, mostró cifras que deben de preocupar de sobremanera a las autoridades de la ciudad.

Una de las que más preocupa es que el Estándar de Calidad Ambiental (ECA), permitido en el Perú, refiere que en zonas residenciales sea de máximo 6.6 mg/kg, sin embargo, en Huancavelica es calculado en 75mg/kg, 12 veces más de lo permitido.