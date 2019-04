Milagro en Ascensión: Madre y su bebé están sanos

Síguenos en Facebook

A pesar de que soportó la indiferencia de varios transportistas, que no quisieron llevarla al hospital y de que alumbró en la calle, sin las condiciones mínimas de seguridad, una joven se convirtió en madre, en un hecho que varios pobladores han calificado de milagro.

“Cuando me vinieron las contracciones yo estaba en mi casa, por eso salí con mi mamá para ir al hospital, pero los taxistas no quisieron llevarme, decían que iba a ensuciar sus autos, entonces me tiré al suelo”, es el testimonio de la protagonista, Nely De La Cruz Crispín (28).

La muchacha fue asistida por su madre y el parto lo realizó en la avenida Santos Villa del distrito de Ascensión.

“Sentía dolor y mareos, estaba asustada, luego vi que varias personas se juntaron y llegaron trabajadores del SAMU que me ayudaron”, contó la dama.

La joven llevaba 37 semanas de gestación y pese a las condiciones adversas alumbró a un sano bebé de sexo masculino, quien se encuentra bien de salud y pesa 2700 gramos.

INTERNADA. Después de dar a luz, Nely recién fue trasladada al Hospital Regional de Huancavelica, a bordo de una ambulancia y quedó internada en la unidad de neonatología.

Lo vivido por la dama, quien es natural del centro poblado de Ccarhuac, distrito de Yauli, pero reside en Ascensión a llenado de asombro a varios trabajadores del nosocomio Zacarías Correa Valdivia, quienes hicieron una colecta para comprarle algunos ropones y pañales.

Cabe precisar que es el segundo bebé de Nely, quien es ama de casa y su pareja no tiene un trabajo fijo, pues se sostiene realizando labores de costura, por ello pidió el apoyo de instituciones o personas solidarias. De otro lado, según indicaron desde el hospital, la paciente está en buena condición y sería dada de alta en las próximas horas junto a su bebé.

40 minutos aproximadamente duró el parto de Nely, en una calle de Ascensión.