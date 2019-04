Niña de 3 años termina con severas quemaduras tras caerle recipiente con avena

Síguenos en Facebook

A su corta edad, una niña sufrió la experiencia más terrible de su vida y terminó hospitalizada luego de padecer severas quemaduras con avena.

El triste caso aconteció en el servicio de emergencia del Hospital Regional Huancavelica, hasta donde llegó la pareja Quinto Arroyo, a bordo de un auto particular que transportaba a su hija de 3 años y 8 meses.

QUEMADA. La pequeñita jugaba dentro de su estancia, muy cerca a la cocina, donde su madre preparaba los alimentos, cuando repentinamente derramó una olla que contenía avena con leche, y el líquido caliente le cayó en la pierna y los muslos.

Comprensiblemente desesperados los progenitores de la menor, la trasladaron de inmediato al hospital Zacarías Correa Valdivia, siendo revisada por el médico de turno.

Luego de una minuciosa evaluación, los especialistas diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado.

La infante permanece internada en la unidad de cirugía del nosocomio, aunque momentáneamente se ha descartado su referencia a una institución de mayor capacidad resolutiva de Lima.

DESCUIDO. Consultado al respecto, el médico Miguel Cisneros, especialista en tratamiento de quemaduras, lamentó que continuamente lleguen al nosocomio regional, pacientes víctimas de estas incidencias.

“Un niño no tiene porqué llegar quemado a un hospital, así suene duro; cuando algo así ocurre es responsabilidad de los padres. Los pequeños por su edad no miden el peligro, por ello es fundamental no dejarlos sin supervisión”, manifestó el galeno.

Cisneros recomendó no dejar objetos que puedan ocasionar daño, al alcance de los infantes, además si ya sucedió el accidente lo adecuado es echar agua a la zona afectada, también señaló que la gravedad de una quemadura depende del grado, la extensión, la parte del cuerpo afectada y el objeto causante.

Cobertura

Afortunadamente la niña cuenta con SIS, seguro que viene cubriendo sus atenciones y tratamiento.