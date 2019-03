​Niños perdieron dos días de clases por problemas entre profesoras

Síguenos en Facebook

Escolares del distrito de Pazos, en la provincia de Tayacaja - Huancavelica, no tuvieron el esperado inicio de clases el último lunes, puesto que se vieron involucrados en problemas originados por docentes.

Esto ocurrió en la Institución Educativa N° 31083 del centro poblado de Chuquitambo - Pazos, cuyos padres se vieron obligados a cerrar las puertas de la institución para evitar el ingreso de dos profesoras que mantendrían rencillas que afectaban a los niños.

Según comunicó el subprefecto de Pazos, Alcides Avilés la reacción de los padres fue porque dos profesoras no tenían una buena relación en la institución y el clima institucional no era bueno.

La autoridad dijo que los hechos vienen desde el 2012, por lo que el año pasado los padres solicitaron a la UGEL el cambio de docentes.

Sin embargo, los padres al notar que el 11 de marzo las educadoras llegaron a la IE, hicieron un paro exigiendo una solución, el cual duró hasta el martes.

REUNIÓN. Al segundo día de reclamos, llegaron representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tayacaja, para solucionar la problemática que no permitía el inicio de clases.

“Venimos a Chuquitambo para poner mano dura contra los responsables. Los niños son los perjudicados. Deben recibir clases y lo que está sucediendo afecta a los alumnos”, sostuvo un representante de la UGEL.

De igual forma informaron que las docentes serían puestos a disposición de la UGEL y tendrán el correspondiente proceso administrativo.

“El paro es por el problema que tienen las profesoras desde el 2012. Los padres queremos que cambien a las docentes como nos prometieron. Si no hay cambios no abriremos la escuela”, indicó un padre afectado, quien añadió que por tal situación otros padres no matriculan a sus niños en la institución de Chuquitambo. Ayer miércoles el subprefecto de Pazos manifestó que las clases iniciaron en escuela N° 31083.