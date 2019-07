Obra paralizada de Acoria sepulta las rieles del tren Huancavelica - Huancayo

Síguenos en Facebook

La Municipalidad Distrital de Acoria (MDA) tiene una obra que, en vez de beneficiar a la población, está causando más de un “dolor de cabeza”, y no solo a sus pobladores, sino también a sus vecinos del distrito de Mariscal Cáceres. Incluso ahora, esta obra a cubierto de tierra a las rieles del tren ruta Huancavelica - Huancayo.

No siendo ajeno a esto, el consejero regional de Huancavelica, Fernando Clemente Arana, afirmó que en este caso ya tiene que intervenir el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH).

RIELES SEPULTADOS. Es más de un año y medio desde que inició la obra de creación y mejoramiento de la carretera vecinal Lirio - Chunca-fundo - La Mejorada, obra de la MDA que actualmente está paralizada.

“Durante mi visita a los diferente distritos he verificado que esta obra está paralizada desde el mes de diciembre del 2018, y que desde esa fecha, al personal que cuida la maquinaria de la obra y otros, no han recibido pago”, explicó el consejero.

Agregó: “No solo eso, estando en el lugar pude evidenciar que los restos de la obra han cubierto las rieles del tren, y de esto pocos saben, ya que he preguntado a varias personas de la ciudad sobre porqué creen que el tren no llega a Huancavelica, y ellos decían que posiblemente era por la concesión que pronto sería; mas ahora vemos que no es así, es porque las rieles están sepultadas con tierra”.

Clemente también señaló que es necesaria la intervención del GRH. “El gobernador regional ya debe intervenir en esto, ya que la obra ha mostrado varios problemas, siendo uno de ellos, la afectación a los cultivos de los productores del distrito de Mariscal Cáceres, quienes a su vez, también piden la presencia del gobernador en esto”.

Cabe precisar que desde el año pasado los pobladores de Mariscal Cáceres estuvieron en contra de esta obra porque afectaba dos ojos de agua que eran tanto para su consumo como para el riego de sus sembradíos.

Clemente afirmó que se entrevistó con los gerente de la MDA y les exhortó dar solución a los problemas de la obra.