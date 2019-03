​Oficinas agrarias permanecen cerradas y no atienden a productores

Una situación lamentable es lo que ocurre en distritos de la provincia de Huancavelica, donde el sector agropecuario está sin atención y en épocas en que se presentan fenómenos naturales.

Todo esto ocurre porque no hay personal que preste servicios en sedes y subsedes agrarias de Huancavelica.

La incomodidad la hicieron llegar desde distritos como Nuevo Occoro, Laria, Acoria y Viñas, donde informaron que las puestas de las oficinas agrarias se encuentras abandonadas desde enero, cuando asumió la nueva gestión.

El exalcalde de Nuevo Occoro, Alberto Gonzales, señaló que no cuentan con personal técnico que atiendan las necesidades a los productores.

“Esto pasa con el nuevo gobierno, porque hubo atención hasta diciembre”, acotó y precisó que requieren intervención por daños a causa de las lluvias.

Por su parte del alcalde del centro poblado de Añancusi - Acoria, Américo Gaspar, sostuvo que la oficina agraria permanece cerrada desde enero por falta de personal. “Estamos abandonados”, dijo.

En tanto, el ex presidente de la comunidad de Viñas, del distrito homónimo, Wilmer Corilla, mencionó que todos los años tenían personal en la subsede, pero desde el inicio del 2019 no cuentan con personal. “Estamos a la espera. Si no hay personal tenemos que salir a Huancavelica para pedir apoyo”, mencionó.

Sobre la desatención del sector agropecuario, el titular de la DRAH, Augusto Olivares, reconoció que no cuentan con personal en las sedes y subsedes.

“Hasta el año pasado trabajaron con personal de proyectos. Por limitaciones presupuestales no podemos contar por personal permanente”, mencionó Olivares Huamán.

Acotó que hay una convocatoria para cubrir la necesidad de personal que carecen en las oficinas agrarias.