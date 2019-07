Pánico en carretera: Ladrones armados encañonan a pasajeros y los desvalijan

Síguenos en Facebook

El pánico y la desesperación volvieron a aparecer en carreteras huancavelicanas, luego que 7 delincuentes armados desataron el terror y desvalijaron sus pertenencias a decenas de pasajeros.

La pesadilla de al menos 40 pasajeros, empezó aproximadamente a las 21:05 horas, en el kilómetro 17 de la carretera Huancavelica -Lircay, exactamente en el sector Mosoqcancha, conocido como Terrapuerto, jurisdicción del distrito de Yauli, cuando Misael Valentín Janampa Huincho (53), conductor del bus de la empresa Señor de Ataco, de placa W1R-957 que se dirigía de la ciudad de Huancayo a Lircay, notó que la vía estaba cubierta con enormes piedras.

TERROR. Segundos más tarde el miedo de los ocupantes del vehículo aumentó pues aparecieron 7 delincuentes encapuchados y provistos de armas de fuego, quienes subieron al bus y obligaron a golpes al conductor a manejar por una trocha carrozable, posteriormente hicieron descender de la unidad a los pasajeros, a quienes encañonaron y arrebataron sus bienes, entre ellos laptops, dinero, celulares, prendas de vestir, entre otros.

“Pese a que la vía estaba bloqueada, yo no quise estacionarme por eso los delincuentes me han golpeado, ha sido terrible lo que ha pasado, los ladrones me han atacado con una piedra han subido varias veces para rebuscar sus prendas a los pasajeros. Los niños las señoras lloraban pero no se han compadecido”, manifestó el chofer del ómnibus.

UBICAN VEHÍCULO. Horas más tarde la Policía informó que gracias a acciones de inteligencia, a la altura del jirón Olímpico, en el distrito de Lircay, logró ubicar un vehículo que habría sido utilizado por los malhechores para cometer el deplorable atraco, el cual no cuenta con licencia de conducir ni tarjeta de propiedad y era conducido por R.H.L (42), quien fue trasladado a la comisaría lirqueña, a fin de que rinda su testimonio sobre lo ocurrido.