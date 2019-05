Perito de Fiscalía será testigo en juicio de caso “Laptops del GRH”

Síguenos en Facebook

Perito de la Fiscalía será presentado como testigo en juicio oral del caso “Laptops del Gobierno Regional de Huancavelica - GRH”.

Mientras que el juez de Investigación Preparatoria de Huancavelica, Omar Ramírez, pasó el caso a juicio oral; tanto Maciste Díaz (gobernador regional de Huancavelica) y Ciro Soldevilla (asesor del GRH), tiene confianza de que al final serán absueltos.

CASO. En el 2014, el GRH adquirió más de 8 mil laptops del proyecto “Mejoramiento de la aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación Básica Regular”, por un monto que supera los 17 millones de soles.

La investigación fiscal se basa en que el GRH habría favorecido a la empresa Connection Trading S.A. para que sea el proveedor a través de convenio marco.

A JUICIO ORAL. Antes de que el caso pase a juicio oral, la Fiscalía solicitó que una pericia se integre a los elementos de convicción del caso. Esto fue refutado por la defensa técnica que alegó, entre otras cosas, la igualdad de armas.

Esto fue evaluado, por el juez, quien decidió no incorporar la pericia ya que las audiencias de investigación preparatoria tienen sus etapas y su debido proceso. No obstante y de oficio, el magistrado dispuso que el perito sea incorporado al juicio oral como testigo.

EXPRESAN. Díaz y Soldevilla son dos de los siete que están siendo procesados por presunta colusión agravada.

“Yo creo que todas las autoridades estamos expuestas a eso, y tengo entendido que la Contraloría en su momento intervino y determinó que no había sobrevaloración. Sé en mi conciencia que hemos trabajado de buena fé”, dijo Díaz.

Acotó: “Tengo entendido que se archivó en un primer momento pero que fue apelado y en Lima dispusieron que el proceso continúe, no porque haya acto ilícito, sino porque quieren que haya un debido juicio oral. Creo que el que no debe, no teme, y seguramente seremos absueltos”.

Esto fue respaldado por el asesor Soldevilla.

Cabe precisar que 8 años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva está solicitando la Fiscalía.