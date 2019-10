Pese a que devolvió viático, consejera es investigada en UGEL

Síguenos en Facebook

Pese a que devolvió viáticos debido a que por salud no realizó sus funciones como coordinadora del PRONOEI N° 335 – Tantará en dos ocasiones, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Castrovirreyna inició la investigación contra la docente Gianina Sánchez Almonacid (consejera regional) por una presunta irregularidad.

La consejera afirmó que hizo su descargo y que no teme ser investigada.

INFORME. El 15 de agosto del 2019, ingresa a la UGEL de Castrovirreyna, el informe N° 065-2019-ME-GR.HVCA-GRDS-DREH- UGELC-AGP/EEI, el cual informa una presunta irregularidad en el trámite administrativo de Sánchez como coordinadora.

“El informe fue presentado antes que yo asuma como director de la UGEL y está siendo investigado”, dijo Rómulo Riveros, director de la UGEL.

RESPONDE. Sánchez aclaró el asunto del informe.

“Como coordinadores a nosotros nos asignan viáticos mensuales adelantados, y en el mes de julio me hacen el depósito adelantado, y pues uno no sabe que en el transcurso del mes puede suceder, y yo me enfermé, estuve muy delicada, y por esa razón pedí mi licencia”, aseveró la consejera.

Agregó: “Por esto, yo hice la devolución de los viáticos por el tiempo que estuve de licencia, pese a esto hicieron el informe para incomodar".

Sánchez afirma que el informe es porque ella está investigando una presunta irregularidad en la adquisición de materiales de la UGEL.

Asimismo, el director Riveros dijo que la consejera hizo la devolución del viático y que hizo su descargo sobre el informe que fue presentado en agosto a la UGEL.